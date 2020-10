GFVip, Amedeo Goria entra in casa per difendersi dalle accuse

La settimana scorsa, le dichiarazioni offensive di Amedeo Goria riguardo la figlia Guenda, avevano suscitato l’ira di Maria Teresa Ruta: questa sera il giornalista entra in casa per difendersi dalle accuse e parlare con le due donne.

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, le dichiarazioni sconcertanti e le offese che Amedeo Goria aveva rivolto alla figlia Guenda, avevano causato l’ira di Maria Teresa Ruta che si era sfogata davanti alle telecamere.

L’uomo, successivamente, invitato da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque si era difeso ma, attaccato dagli opinionisti, aveva promesso di fare un passo più importante per far conoscere la sua versione all’ex moglie e alla figlia concorrenti al Grande Fratello Vip.

Nel corso della puntata trasmessa il 30 Ottobre, infatti, il giornalista ha fatto ingresso nella casa.

GFVip, Amedeo Goria entra in casa: la sua versione dei fatti

Dopo la commovente sorpresa riservata ad Elisabetta Gregoraci, i riflettori dello studio del Grande Fratello Vip sono puntati ancora una volta verso Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

Il conduttore della trasmissione, Alfonso Signorini, si è collegato con la casa e ha invitato tutti gli inquilini della casa più spiata d’Italia a recarsi presso le camere da letto: Maria Teresa è rimasta seduta sul divano del salotto mentre Guenda si è recata in confessionale.

Sullo schermo del salotto e del confessionale è stato mostrato il video con gli eventi della scorsa settimana e, in particolare, con la furiosa reazione della concorrente nei confronti dell’ex marito dopo essere stata a conoscenza delle dichiarazioni dell’ex marito.

L’attenzione è concentrata su Maria Teresa Ruta.

“Sei stata una leonessa nel difendere i tuoi figli. I toni sono stati eccessivi ma non rimangerai le tue dichiarazioni.”, ha commentato Alfonso Signorini che, successivamente, ha invitato la concorrente a recarsi davanti al glass room.

Il glass room è il vetro dietro al quale si posizionano gli ospiti della casa: dall’altra parte del vetro questa volta c’era Amedeo Goria che, senza lasciare spazio a Maria Teresa, ha cominciato a parlare.

“Guenda è intelligente e matura e saprà dare il giusto peso a delle parole che ho detto ad un giornalista in mezzo a tante altre parole di stima. Mi conosci, sono un provocatore: non volevo solo elogiare Guenda, ma volevo sottolinearne anche i difetti. Nostra figlia da un lato è dolce; dall’altro sà prendere posizione, è forte ed è decisa e per questo ha anche conquistato il pubblico fuori. Mi scuso per la parola che è stata fraintesa, io amo lei e i miei figli. Sono stato io in passato a trascurarli e non tu.“, ha sentenziato il giornalista.

“Ci è preso un colpo al cuore quando ci hanno detto quelle parole ieri, ma tu non sei così. Guenda mi ha detto che durante un litigio hai usato questo termine. Ti pregherei di non usarlo più perchè abiamo due figli che nonostante il nostro lavoro sono cresciuti con forti valori anche se hanno ancora bisogno di noi.”, ha rispsoto la concorrente.

Il discorso dei due genitori è stato interrotto da Alfonso Signorini che ha detto: “Amedeo, mi ha molto colpito quando Maria Teresa ha detto che nonostante la vostra atipicità avete dei figli meravigliosi.”

In studio le parole di Maria Teresa Ruta hanno trovato l’approvazione degli opinionisti. Il primo a parlare è Pupo che ha invitato i due a non voltarsi indietro ma a dimenticare il passato.

“Amo molto vedere Guenda con Maria Teresa, mi tocca il cuore profondamente. Però mi sembra che tu non ti sia mai preso a cuore Guenda, a me pare che tu non veda la luce che emana da lei“, queste sono invece le parole di Antonella Elia.

“Sembra quasi che io abbia un rapporto di resistenza nei suoi confronti, Succede che a volte io sia un pò intimorito da lei perchè vorrei che il nostro rapporto sia tutto rose e fiori”, ha commentato Amedeo.

All’uomo è stata data poi la possibilità di parlare con la figlia Guenda: “A volte dovrei calmarmi un pochino perchè so di offenderti. A volte ti faccio arrabbiare ma non è facile tra padre e figlia“.

“Voglio che tu sappia quanto ti voglio bene e quanto ti assomiglio, però vorrei sentire la tua stima in me come figlia e come donna“, ha risposto la figlia concludendo, così, l’incontro.

E voi, care unimamme, cosa ne pensate?