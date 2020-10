By

La festa più paurosa dell’anno, Halloween, si avvicina e anche se si potrà festeggiare poco, ecco qualche idea per donne incinte.

Nonostante l’emergenza Covid19 sia sempre più forte, tra qualche giorno si festeggerà Halloween, la festa più paurosa dell’anno.

Di certo non è possibile fare grandi feste, ma se si è in famiglia e si hanno bambini piccoli, magari si può creare una serata carina proprio in onore di questa festa che abbiamo importato dai Paesi anglosassoni.

Ecco allora qualche idea per tutte quelle mamme in dolce attesa che però vogliono fare felici i loro piccoli e farli divertire un pò.

Sul web è pieno di foto degli anni precedenti in cui molte mamme incinte si sono dilettate a ornare la propria pancia, tra zucche giganti e mostri bruttissimi.

Certo quest’anno non si potranno mostrare dal vivo le proprie creazione, ma è possibile sempre scattarsi una bella foto e postarla sui social.

Inoltre poi in un periodo come questo è bene riuscire a staccare un pò la spina dalle preoccupazioni e ansie, per dedicarsi a qualcosa di un pò più leggero e divertente.

Insomma se si è in famiglia e si hanno dei bambini, Halloween può rappresentare un’ottima opportunità per fare qualcosa di diverso e soprattutto per alleggerirsi un pò.

Halloween: costumi da brivido per tutte le donne con il pancione

Il web è sempre una perfetta fonte di idee, quando si tratta di feste e di divertirsi, soprattutto poi quando si tratta di Halloween.

Come è noto la festa più paurosa di tutte non ha origine nel nostro Paese, bensì negli Stati Uniti dove i ragazzi non vedono l’ora di poter festeggiare tra fiumi di alcool e costrumi terrificanti.

Sulle origini della festa si è parlato in un articolo precedente, ripercorrendo tutte le credenze che hanno portato alla celebrazione che conosciamo oggi.

Così questo articolo ha come obiettivo di fornire un pò di idee a tutte le donne con il pancione che vogliono festeggiare in famiglia Halloween divertendosi insieme ai loro bambini.

Su internet e soprattutto sui social si vede di tutto: pancioni trasformati in zucche, in mostri dal volto terrificante e anche qualche scheletro.

Insomma con la fantasia si può giocare tantissimo e soprattutto si può creare qualche costume divertente insieme alla propria famiglia.

Ecco che allora si può incontrare una famiglia zombie o addirittura una fatta di scheletri.

Con la festa di Halloween la parola d’ordine è fantasia, quindi più se ne ha più si riesce a creare qualcosa di unico e stupefacente.

Un’altra idea per tutta la famiglia è ricreare la famiglia dei Flinston e basta davvero poco per realizzare tutto ciò: dei vestiti un pò malandati rigorosamente leopardati, capelli arrufati e qualche bastone preso qui e lì.

Qualche altra mamma si è spinta un pò oltre indossando il costume delle tartarughe ninja, facendo in modo che la pancia corrispondi proprio con il volto di una delle tartarughe.

Altra idea vincente può essere qualle di trasformare il proprio pancione in un paurosissimo scheletro, in modo tale da incutere timore in chi lo guarda.

Insomma mamme Halloween è alle porte, date sfogo alla vostra fantasia come più potete!

E voi unimamme quale costume avete in mente per festeggiare il giorno più pauroso dell’anno?

