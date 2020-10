Alla prima serata dei Live di X Factor il giovane perugino Blind canta il suo inedito “Cuore Nero” e riscuote successo tra pubblico e giudici

Il giovane Franco Popi Rujan, in arte Blind, dalla periferia di Perugia arriva sul palco di X Factor e con il suo rap travolgente e il suo inedito conquista il pubblico e i giudici. La sua spettacolare esibizione in una gabbia con i ballerini ha aperto il Live Show di ieri sera e ha scaldato l’ambiente.

Blind e la sua “Cuore Nero”, il testo e il video dell’inedito

Il ventenne Blind nonostante la sua giovane età ha molto da raccontare. Cresciuto nella periferia di Perugia, con dei trascorsi burrascosi e un passato che già ha lasciato il segno.

La canzone che ha cantato durante il primo Live è un pezzo autobiografico che parla di un periodo buio della sua vita, quando la ragazza lo ha mollato e alcuni amici lo hanno aiutato a riprendersi.

Tanta voglia di riscatto e di emergere, ma anche tanto talento che non è passato inosservato agli occhi dei giudici.

Emma è la sua coach e lo ha scelto per la sua categoria Under Uomini. Dopo l’esibizione si è detta felice del fatto che il ragazzo sia riuscito ad esprimere completamente se stesso sul palco.

Anche gli altri giudici hanno avuto parole di apprezzamento per lui: Hell Raton ha confessato che piace anche a lui, Mika lo ha definito “naif” ma affermando che proprio quello è il suo punto di forza e anche Manuel Agnelli ha apprezzato l suo talento nonostante il suo genere sia molto lontano dalle preferenze dell’artista rock.

Ecco il testo del brano “Cuore Nero”

Lei che mi chiede se voglio uscire

Scusami ho troppo da fare

Tra poco ho un treno devo partire

Quindi c’è poco da fare

3.29 devo partire

Il Maru che passa a suonare

Faccio un po’ tardi deve capire

Tanto corro per le scale

Salgo sul treno tutto di fretta

Sai che sta vita fra’ non aspetta

Fatto per anni quella gavetta

Solo 20 anni la guerra in testa

Quanto è bella Milano sotto il cielo blu

Roma è bella mi manca adesso torno giù

Prendo quel che mi spetta e non ci penso più

Ora sono qua in alto

E mi hai dipinto il cuore di nero

E credimi che sbagli se pensi che io non ero qua

Ma adesso tu mi hai dipinto di nero, già lo so, già lo so

Yeah

Scendo dal treno la folla mi aspetta

C’è chi mi applaude chi invece non resta

Salgo sul taxi scortato alla festa

Troppi pensieri nella mia testa

Dentro il locale mi scorta la crew

Il primo pensiero tra quelli sei tu

Mischiando vodka con il Malibù

E mi hai dipinto il cuore di nero

E credimi che sbagli se pensi che io non ero qua

Ma adesso tu mi hai dipinto di nero, già lo so, già lo so

Yeah

Se volete riascoltare il brano e risentire la sua voce, eccovi il video

Una canzone che sembra già famosa e un cantante che tiene il palco come una star consumata. Chissà cos’altro ci riserverà questo giovanissimo ragazzo nelle prossime puntate.

Voi unimamme cosa ne pensate di questo brano e di questo concorrente? Fatecelo sapere

