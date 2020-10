Kim Kardashian rivede il padre morto dopo 20 anni

Il cantante Kanye West ha deciso di fare un regalo molto particolare alla moglie Kim Kardashian.

Unimamme, con le nuove tecnologie si possono davvero fare cose grandiose, impensabili fino a pochi anni fa.

Certo, alcune tecnologie non sono ancora accessibili a tutti, ma la speranza è sempre che lo diventino. Nella vicenda che vi raccontiamo oggi i protagonisti sono Kanye West e Kim Kardashian, non proprio la coppia della porta accanto, per intenerci

Kim Kardashian, le sue sorelle e il fratello, hanno perso il padre Robert, noto avvocato, tra i difensori di O.J. Simpson per lo storico processo sulla morte di Nicole Brown, nel 2003.

In occasione del 40° compleanno della moglie, che si è svolto su un’isola, Kanye Wes ha voluto stupire letteralmente la moglie, ma anche tutta la famiglia di lei, con un regalo veramente toccante.

Kim, le sorelle e il fratello si sono ritrovati davanti il padre, deceduto da quasi vent’anni, in versione ologramma, che ha fatto gli auguri alla figlia.

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC

