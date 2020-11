By

Colpo di scena a Uomini e Donne: a sorpresa, Riccardo Guarnieri, è tornato in studio. L’uomo, dopo una relazione travagliata, era uscito definitivamente dal programma con Ida Platano alla quale aveva fatto anche la proposta di matrimonio.

Riccardo Guarnieri è noto ai telespettatori per essere stato uno dei cavalieri più discussi nella storia del Trono Over di Uomini e Donne. L’uomo, dopo una lunga frequentazione con la dama Ida Platano, aveva abbandonato il programma con lei.

Dopo aver partecipato come coppia a Temptation Island i due si erano lasciati, ma dopo alcuni momenti turbolenti, la scorsa stagione, avevano abbandonato insieme il programma di Maria De Filippi dopo una proposta di matrimonio.

Tuttavia, dopo l’estate, i due hanno definitivamente interrotto i loro rapporti.

Colpo di scena a Uomini e Donne: è tornato Riccardo Guarnieri

Secondo i diversi rumors, nell’ultima registrazione di Uomini e Donne del 1 Novembre, ha fatto ritorno il conosciutissimo cavaliere Riccardo Guarnieri. L’uomo ha infatti definitivamente chiuso la sua relazione con l’ex dama Ida Platano e si è dichiarato pronto per nuove conoscenze e una nuova frequentazione.

Secondo le anticipazioni, Riccardo avrebbe anche raccontato alla conduttrice Maria De Filippi, agli opinionisti e al pubblico le ragioni che l’hanno spinto ad interrimpere la sua storia con Ida e a dirle addio definitivamente.

Solo poche settimane fa, l’ex compagna Ida Platano, in una lunga intervista per Uomini e Donne Magazine, aveva raccontato tutte le vicende trascorse con Riccardo e ha negato la possibilità di un ritorno di fiamma. Per la donna, inoltre, la vita prosegue privatamente dopo il ritiro definitivo dalle telecamere e un breve allontamanento dai social.

La storia tra i due personaggi del Trono Over di Uomini e Donne, sembrerebbe essersi interrotta dopo un lungo periodo di crisi all’inizio di questa estate, precisamente nel mese di Giugno.

Nell intervista per Uomini e Donne Magazine, infatti, è stato spiegato che la decisione è stata comune dopo un lungo periodo di crisi e di incomprensioni caratteriali. Non c’è stata assolutamente l’intromissione di una terza persona nel rapporto tra i due e nessun tradimento.

Sia per Riccardo che per Ida questa separazione è costata numerose sofferenze e tra i due non c’è stato più nessun genere di rapporto, neanche un confronto.

Cosa vedremo nelle prossime puntate? Ci sarà un possibile confronto tra i due? Non ci resta che aspettare!

