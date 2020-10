Nicola Vivarelli, conosciuto come “Sirius”, in pochi mesi ha acceso le polemiche nello studio di Uomini e Donne: ieri la decisione del ragazzo ha alimentato le polemiche.

Nicola Vivarelli è entrato a far parte del parterre maschile di Uomini e Donne nel Maggio del 2020: nonostante la sua giovane età, circa 26 anni, l’uomo si è dichiarato interessato a partecipare al Trono Over del programma.

La sua frequentazione con Gemma Galgani, la settant’enne dama di Torino, aveva fatto discutere il popolo del web che riteneva inaccettabile un così esteso divario d’età. Più di una volta, infatti, anche gli opinionisti del programma avevano schernito la donna per l’interesse mostrato nei confronti del giovane.

Uomini e Donne, su Instagram la decisione di Nicola Vivarelli

La nuova stagione di Uomini e Donne si è aperta con l’annuncio della fine della relazione tra Nicola Vivarelli “Sirius” e la famosa dama Gemma Galgani. I due, nonostante la donna fosse restia a questa decisione, hanno deciso di terminare la loro frequentazione a causa di alcune incongruenze nei loro caratteri.

Nonostante ciò, più di una volta Gemma si è intromessa nelle diverse nuove conoscenze che l’uomo aveva intrapreso all’interno del programma. Nicola, infatti, si è dimostrato prima interessato a Veronica, intraprendendo una frequentazione prima con lei e poi con la giovane Valentina, dama 22enne giunta al programma per lui.

“Addio Italia!“, è arrivato, ieri, l’annuncio dell’uomo: il giovane cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne è in realtà un ufficiale della Marina Mercantile, fermo dal lavoro a causa dell’emergenza sanitaria globale.

“Ho preparato i bagagli. Partirò verso New York facendo scalo ad Amsterdam: per me è ora di riprendere i miei impegni e il mio lavoro in nave“, ha annunciato il giovane marinaio attraverso il suo profilo Instagram.

Nicola Vivarelli, dunque, improvvisamente lascerà il dating show di Canale 5 per ritornare ai suoi impegni lavorativi oltreoceano da single.

Gli ultimi momenti in Italia e il video dedicatogli dalle sue fan, sono le ultime notizie pubblicate dall’uomo.

Pochi minuti fa, inoltre, il ragazzo ha aggiornato i suoi fan in merito alla sua situazione: nonostante il tampone negativo, gli è stato impedito di salire a bordo dell’aereo diretto ad Amsterdam in attesa dell’esito di un ulteriore test.

Non ci resta che aspettare il momento in cui l’annuncio sarà dato alle dame dello studio e, in particolar modo a Gemma: come reagirà la donna? Cosa penseranno gli opinionisti di questa improvvisa decisione? Presto lo scopriremo!

E voi, Unimamme care, cosa ne pensate?