Durante la puntata di Uomini e Donne andata in onda il 27 Ottobre, Gemma si intromette ancora nella vita sentimentale di Nicola Vivarelli. Nonostante il ragazzo le abbia già detto di non voler più avere niente a che fare con lei, la donna continua nei suoi battibecchi.

Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda il 27 Ottobre, è stato dato largo spazio alle vicende delle dame e dei cavalieri del Trono Over del programma.

Al centro dello studio questa volta sono stati fatti accomodare Nicola Vivarelli e le sue giovani pretendenti: tuttavia, una nuova intromissione di Gemma ha provocato la reazione del giovane marinaio.

Uomini e Donne, Gemma si intromette e nasce una lite

Seduto al centro dello studio di Uomini e Donne, il giovane Nicola Vivarelli ha cominciato a raccontare al pubblico della sua conoscenza con Valentina, una giovane dama di 22 anni approdata al programma per frequentarlo.

Tra i due, infatti, secondo il racconto di Nicola c’è stato anche un bacio.

Ad interrompere il racconto del cavaliere, tuttavia, sono ancora una volta i commenti mirati di Gemma Galgani: questa volta i suoi attacchi non sono rimasti inascoltati.

Dopo aver ascoltato l’ennessimo commento la dama Valentina, seccata dalle continue frecciatine della dama di Torino, non ce l’ha più fatta e le ha risposto: “Sono stanca di parlare di me, di te e di Gemma!“.

La reazione della ragazza, ha però provocato sconcerto nel suo cavaliere Nicola che ha commentato l’accaduto attaccando Valentina: “Tu hai offeso me, non Gemma, e non me l’aspettavo da parte di una persona che mi interessa. Anche a me dà fastidio che Gemma si intrometta tra noi, ma non mi sento in dovere di rispondere“.

Offesa, Gemma Galgani si è alzata e ha espresso, ancora una volta la sua opinione: “Non mi intrometto!“, ha esclamato.

Seduti ai loro posti, gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno espresso il loro parere in merito alla vicenda che era appena accaduta davanti ai loro occhi. Anche questa volta, Tina Cipollari, infatti, si è scagliata contro la dama nemica volgendole le solite urla: “Gemma basta, abbi un pò di rispetto. Lascia vivere Nicola e non rovinare questo rapporto tra due giovani che hanno diritto di conoscersi“.

Sarà questa una battuta d'arresto per Gemma?