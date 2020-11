Stasera Il Collegio 5: ecco dove vedere la seconda puntata, in tv e diretta streaming.

Torna stasera Il Collegio 5, uno dei docu-reality più seguiti in tv. Il programma è trasmesso da Rai 2, in prima serata, alle 21.20 circa.

Questa sera va in onda la seconda puntata del docu-reality. Ecco i consigli su come seguirla, tra diretta tv e streaming web.

Stasera Il Collegio 5: dove vedere la seconda puntata, in tv e streaming web

C’è grande attesa questa sera, martedì 3 novembre, per la seconda puntata de Il Collegio, la quinta edizione del docu-reality trasmesso da Rai 2 con i ragazzi concorrenti che dovranno imparare a studiare e a comportarsi come in una vera scuola. Per questa edizione gli studenti entreranno in un istituto ambientato nel 1992. Tutta un’altra epoca rispetto a quella dei ragazzi di oggi, soprattutto dal punto di vista tecnologico.

Sono otto puntate, trasmesse in prima serata tutti i martedì su Rai 2. Nella prima puntata, andata in onda la settimana scorsa, abbiamo visto i primi 5 alunni non ammessi.

Il Collegio 5 si può vedere in tv e anche il diretta streaming sul web. Ecco tutti i consigli.

In TV

La seconda puntata del Collegio 5 si potrà guardare su Rai 2 dalle ore 21,20, sia sul secondo canale sia sul 502, versione HD, del digitale terrestre.

In streaming sul web

Per chi preferisce guardare la televisione sul computer o sul tablet, Il Collegio 5 può essere seguito in diretta streaming sulla piattaforma web RaiPlay.it. Collegandosi a RaiPlay e registrandosi sul sito, anche con il proprio account facebook si potrà seguire il programma da pc, tablet e smartphone. Inoltre, su RaiPlay si potranno guardare le puntate del Collegio in un secondo momento, in differita. Sulla pagina del programma verranno pubblicate anche delle clip video con i momenti salienti di ciascuna puntata.

Il docu-reality Il Collegio si basa sul format britannico That’ll Teach ‘em.

Che ne pensate unimamme? Anche voi guarderete Il Collegio 5?

