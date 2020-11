Durante la notte, le telecamere che inquadrano la casa del Grande Fratello Vip per 24 ore al giorno, hanno filmato uno scivolone shock della chiacchieratissima concorrente Elisabetta Gregoraci. Ecco cosa sta succedendo all’ex show girl.

Tra alti e bassi, sotto l’occhio delle telecamere della casa del Grande Fratello Vip continua la discussa love story tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. La loro relazione all’interno della casa è stata fortemente criticata dal web e dagli altri inquilini.

La prima a scagliarsi contro è stata Stefania Orlando, che ha accusato la concorrente di manipolare ed utilizzare il giovane Pierpaolo solo per strategia e per non abbandonare il gioco. Le stesse critiche sono state mosse sia dall’opinionista Antonella Elia che dal web.

LEGGI ANCHE: GFVip, “Sei una gatta in calore!”: Antonella Elia insulta Elisabetta Gregoraci

Tutta l’accusa, infatti, sostiene che Elisabetta non sia affatto interessata all’uomo, anzi, il suo attaccamento a lui sarebbe semplicemente il frutto di una strategia.

Questa notte le telecamere del Grande Fratello Vip hanno osservato qualcosa che potrebbe avvalorare l’opinione del web.

GFVip, Gregoraci shock contro Pierpaolo: “Puoi fare solo il velino”

Questa notte le telecamere della casa di Cinecittà hanno osservato un comportamento anomalo in una delle camere da letto destinate ai concorrenti. Questi comportamenti riguarderebbero proprio la discussa coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli: anzichè le solite effusioni, ci sarebbe stato un grosso litigio.

Una frase, in particolare, ha colpito i telespettatori notturni che hanno osservato le vicende della casa. Una furiosa Elisabetta Gregoraci avrebbe, infatti, pronunciato delle parole shock nei confronti di Pierpaolo Petrelli.

“Tu solo il velino puoi fare!“, avrebbe infatti detto la donna offendendo profondamente la sensibilità del concorrente.

LEGGI ANCHE: GFVip live, nuove effusioni tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli

Al centro del litigio ci sarebbe stata la diversa natura dei sentimenti dei due: mentre, infatti, la Gregoraci continua a parlare di un rapporto di amicizia, per Pierpaolo quel rapporto si sta trasformando in qualcosa di più.

“Ho bisogno dei miei tempi per trasformare il sentimento in amicizia”, ha detto Pierpaolo, “Se tu mi parli di amicizia e io ti parlo di sentimento, a me fa male anche darti gli abbracci. Mi piaceva abbracciarti perché c’era un sentimento. Devo girare pagina. Non posso guardarti come un’amica, non riesco.”

LEGGI ANCHE: GFVip, arrivano nuovi provvedimenti contro Andrea Zelletta

Dopo le offese della concorrente, il modello si è sfogato con Andrea Zelletta che ha cercato di porre rimedio a quelle parole. Andrea ha consigliato all’amico di prendere con più leggerezza le parole di Elisabetta che, a quanto pare, non vorrebbe esporsi troppo davanti al pubblico.

Visualizza questo post su Instagram Elisabetta e Pierpaolo ai ferri corti: è scontro! 💥 #GFVIP Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv) in data: 4 Nov 2020 alle ore 1:24 PST

Dopo qualche ora, l’ex show girl ha raggiunto Pierpaolo in camera da letto e si è scusata per la grave offesa laciata al concorrente.

Come andrà a finire? Cosa ne pensate unimamme?