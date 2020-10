Senza dubbio le effusioni tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli sono tra i comportamenti più discussi di tutto il programma di Canale 5. Già in passato, infatti, il conduttore Alfonso Signorini le aveva portate alla luce in studio.

Nella scorsa puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 19 Ottobre, Elisabetta Gregoraci aveva smentito ogni suo interesse nei confronti di Pierpaolo Pretelli, il bel concorrente che sembrava aver attirato la sua attenzione.

Questa smentita, tuttavia, ha provocato una profonda tristezza nel cuore del giovane Pierpaolo che, dopo la puntata, ha esternato questo suo disappunto ad Elisabetta. Anche secondo gli opinionisti, infatti, quella della donna sarebbe soltanto una strategia per vincere il gioco.

Dopo qualche giorno di freddezza, le nuove effusioni tra i due sono state catturate qualche ora fa dalle telecamere della casa di Cinecittà.

GFVip, le tenere parole di Elisabetta a Pierpaolo

Sono passati ormai due giorni da quando, in diretta tv, Elisabetta aveva confessato ad Alfonso Signorini di non provare nessun sentimento nei confronti di Pierpaolo e che la loro è soltanto una semplice amicizia.

Le dure parole di Elisabetta avevano, naturalmente, attirato l’attenzione e la critica degli opinionisti che hanno ritenuto la sua essere soltanto una strategia per posizionarsi tra i primi al programma. E’ alquanto ingiusto, infatti, che la donna si serva dei sentimenti del concorrente.

Quanto accaduto aveva profondamente ferito Pierpaolo che da allora ha cambiato il suo atteggiamento nei confronti dell’ex-moglie di Briatore, cessando l’assiduo corteggiamento che le aveva rivolto.

Tuttavia, sono bastati solo pochi giorni di freddezza per far ricredere i due.

Gli spettatori che seguono live la diretta della casa, avranno sicuramente notato quanto accaduto poco fa.

Seduta sul divano del salotto della casa del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha chiamato verso sè Pierpaolo Pretelli e gli ha rivolto delle parole.

“Lo vedi che non sto bene, che sono triste, che non sto come sempre. Sono rimasta male ieri, tu sei un punto di riferimento qua dentro per me e il fatto di non averti più come prima mi ha fatto crollare.” ha cominciato la show-girl con estrema commozione.

“Per me sei stato un fulmine a ciel sereno”, ha poi continuato per poi concludere con poche parole.

“ Io sono sicura che fuori da qua continueremo”, ha infatti concluso.

Questo discorso ha sicuramente lasciato Pierpaolo senza parole, al punto tale da non saper cosa rispondere alla donna, probabilmente ancora ferito per quanto accaduto.

