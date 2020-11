Romina Power su Instagram ricorda la figlia Ylenia che a fine mese avrebbe compiuto cinquanta anni con una serie di foto private.

Sono più di 20 anni che della primogenita di Albano Carrisi e Romina Power non si ha più notizia. La mamma, giustamente, non ha mai perso la speranza di poterla riabbracciare un giorno. Ylenia Carrisi è scomparsa nella notte tra il 31 dicembre del 1993 e l’1 gennaio 1994.

Nel corso degli anni sono state tante le segnalazioni, gli avvistamenti e le testimonianze che sono state fatte, ma che purtroppo si sono rivelate inattendibili.

Romina Power ricorda la figlia Ylenia: le foto private della famiglia

Ylenia Carrisi il 29 novembre di quest’anno avrebbe compiuto 50 anni, la mamma Romina Power ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti per ricordare la figlia della quale da molti anni non si hanno più notizie.

La Power ha fatto sempre tanti appelli per ritrovare la figlia e spera sempre che un giorni la possa riabbracciare. Le foto pubblicate sono tutte bellissime ad iniziare dalla prima nella quale la Power abbraccia la figlia che sorride: “Novembre è il mese di Ylenia”.

Per poi proseguire con le foto in bianco e nero della sua infanzia, in braccio ai genitori felici per la sua nascita. Per poi passare ai suoi primi passi con mamma Romina, dove sullo sfondo di vede la casa in costruzione: “Con Ylenia, costruendo il nostro nido”.

Poi la foto con la nonna Jolanda, la mamma di Al Bano scomparsa nel 2019, insieme anche con le sorelle più piccole, Romina jr e Cristel. L’ultima foto in ordine di tempo è un primo piano di Ylenia da grande con la didascalia: “Lo sguardo di una persona sincera e leale , quello di Ylenia 💙”.

Quando Ylenia è scomparsa si trovava a New Orleans, dal 31 dicembre del 1993 della ragazza non si hanno più tracce. Nel 2014 è stata dichiarata la morte presunta della figlia di Al Bano e Romina, ma la Power non ha mai smesso di cercarla.

Visualizza questo post su Instagram Lo sguardo di una persona sincera e leale , quello di Ylenia 💙 Un post condiviso da Romina Power (@rominaspower) in data: 6 Nov 2020 alle ore 12:04 PST

Romina Power ogni anno, nel mese di Novembre mette le foto delle figlia per ricordarla e numerosi sono stati i suoi appelli, anche durante la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto”, chiedendo a chiunque abbia qualche informazione di contattarla: “Novembre è il mese in cui Ylenia è nata. È scomparsa negli Stati Uniti a gennaio del 1994. Aveva 23 anni. Non ho mai perso la speranza di riabbracciarla. So che deve essere cambiata da allora, ma se riconoscete una donna che assomiglia a questa ragazza, per favore contattatemi. Grazie. Per favore condividete se potete“.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa vicenda?