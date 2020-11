Il secondo live di X Factor 2020 si conclude con una nuova eliminazione. Il ballottaggio che conclude la puntata vede l’addio al programma dei Manitoba

La prima manche vede andare al ballottaggio ancora una volta i Manitoba, mentre dal secondo gruppo viene mandato al ballottaggio Santi.

Una band e un under uomini che già hanno avuto modo di assaggiare la temuta instabilità del talent, che ciò hanno assaporato lo smarrimento di sentire quel palcoscenico scivolare via.

A chi toccherà ora di lasciare il talent?

Il secondo eliminato di X Factor 2020 sono i Manitoba

Con Bonsai e La Domenica, Santi e i Manitoba si giocano l’ultima esibizione a X Factor 2020 e ora tocca ai giudici decidere chi potrà continuare a sognare e chi invece dovrà abbandonare il programma.

Ovviamente Manuel Agnelli sostiene i Manitoba ed Emma il suo giovane Santi. Poi tocca a Mika e Manuelito: quest’ultimo manda a casa i Manitoba e Mika conferma.

Il giudice degli over spiega infatti che i Manitoba hanno già opportunità fuori dal talent, sono formati, convincenti e lanciati, mentre Santi ha bisogno di questo programma per crescere, soprattutto dopo una serata difficile come quella di oggi, iniziata con il ballottaggio vinto contro Eda Marì.

Ecco perché Mika sceglie di dare questa opportunità al giovane talento di Emma.

Sono dunque i Manitoba i secondi eliminati di X Factor 2020.

Vero è che la band è già molto attiva, ha und all’attivo e tanti concerti e fan che già seguono il loro percorso musicale.

Che dunque X Factor non fosse poi così indispensabile per i Manitoba? Staremo a vedere, intanto i ragazzi invitano tutti a seguirli sui solo profilo social, a ascoltare la loro musica live, on line e su cd. Noi certo non mancheremo!

Riascoltiamo allora insieme ancora una volta il loro singolo, quello con cui sono arrivati ai live e quello che hanno potuto presentare la scorsa settimana sul palco di X Factor 2020 dal vivo: La Domenica.