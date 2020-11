Nella tarda serata di ieri, la CNN ha assegnato la Pennsylvania, uno degli ultimi Stati rimasti in bilico, a Joe Biden, decretandone la vittoria. Ecco l’annuncio della nipote del neo-eletto presidente.

Lo scontro elettorale tra il Democratico Joe Biden e il Republicano già presidente Donald Trump è arrivato agli esiti finali durante la tarda serata di ieri (ora italiana).

La CNN ha assegnato la vittoria della Pennsylvania al democratico Biden sommando i voti elettorali dello Stato a quelli già ottenuti e portando il candidato alla definitiva e schiacciante vittoria.

LEGGI ANCHE: Jill Biden: chi è la moglie del nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America

Con più di 290 grandi elettori (ne bastano 270 per vincere), il nuovo presidente degli Stati Uniti d’America è Joe Biden: si insedierà nella Casa Bianca durante la canonica cerimonia che avrà luogo a Gennaio.

Su Twitter, l’annuncio di Naomi Biden, nipote del nuovo presidente degli Stati Uniti d’America.

Durante la giorata di ieri, sono stati i nipoti di Joe Biden, con i quali l’uomo ha trascorso l’intera giornata nella tranquillità della sua casa, ad informarlo della sua vittoria. La CNN, infatti, ha decretato la vittoria di Biden assegnandogli la Pennsylvania, uno degli Stati in bilico con più voti elettorali.

LEGGI ANCHE: Joe Biden: chi è il nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America

L’annuncio è arrivato dalla nipote Naomi Biden, la più grande che ha pubblicato un post su Twitter celebrare la vittoria del nonno. La foto pubblicata dalla ragazza, mostra un Biden sorridente circondato dall’abbraccio dei nipoti che gli hanno comunicato la notizia della vittoria.

“Sarà un presidente per tutte le nostre famiglie“, ha invece twittato Jill Biden, la nuova First Lady di Washington.

He will be a President for all of our families. pic.twitter.com/iGPKLMMIcK

— Dr. Jill Biden (@DrBiden) November 7, 2020