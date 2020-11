I giochi montessoriani per i bambini servono moltissimo al loro per fargli sviluppare l’intelletto, ma anche la manualità.

Il metodo Montessori in Italia è molto noto.

Tanto che quando i genitori devono iscrivere i loro figli a scuola, soprattutto alla materna, c’è la possibilità di scegliere tra metodo montessori e metodo classico.

Moltissime famiglie poi utilizzano la tattica anche a casa per insegnare ai propri figli, ad esempio, come mettere a posto.

In un articolo precedente si è affrontato un argomento simile, più che altro su come organizzare la cameretta dei bambini seguendo proprio i principi cardine montessori.

Tuttavia il metodo fornisce anche molte indicazioni su come far sviluppare intelletto e manualità ai più piccoli soprattutto attraverso il gioco.

Le attività proposte dal metodo sono applicabili per bambini dagli uno ai sei anni e punta sulla stimolazione delle capacità cognitive dei più piccini.

Il fine come quello di organizzare la camera dei piccoli è di renderli il più autonomi possibile, in modo tale che fin da piccoli siano in grado di non dipendere da nessuno per giocare.

Nel metodo rientrano anche giochi fai da te, manuali e pratici, perché il fulcro di tutto è la sfera sensoriale, fondamentale per il metodo montessori.

Per i genitori che vogliono puntare sul metodo montessori anche per i giochi è bene sapere che ci sono due vie da percorrere: o il fai da te o acquistarli.

Giochi montessoriani per bambini: ecco i più comuni

Se si opta per il fai da te, bisogna tenere in considerazione quali benefici il bambino potrebbe ottenere giocando in questo modo.

Tali attività puntano a far acquisire al piccolo la coordinazione oculo-manuale e la motrocità fine, cioè la capacità di compiere determinate azioni e movimenti in modo sempre più preciso.

Questi tipi di giochi sono adatti per i bambini al di sotto di un anno.

Uno dei più utili in questo campo è il cubo con le formine. Non è altro che un contenitore con dei buchi di forme diverse dove il bambino deve essere in grado di infilare l’elemento colorato riconscendo una determinata forma.

Per i più piccini è un’attività davvero molto stimolante che gli può dare l’opportunità di maneggiare meglio gli oggetti e di essere più precisi nell’inserire le varie formine.

Anche il gioco delle torrette è molto simile a quello del cubo. In questo caso il bimbo deve saper inserire dei cerchi all’interno dell’impilatore.

Ovviamente anche i mattoncini o le costruzioni sono perfette per stimolare le capacità cognitive del bambino e la sua inventiva.

Per quanto riguarda i giochi fai da te, ce n’è uno in particolare che è molto noto. Si tratta del gioco dei travasi.

Questo consiste nel trasferire del contenuto che può essere della pasta o della sabbia da un contenitore ad un altro, in modo tale che il piccolo acquisisca la capacità di precisione.

Un gioco perfetto per le giornate di pioggia, quando si è costretti a stare in casa.

Un altro passatempo è quello di inserire in dei tubetti o delle formine un filo. Insomma si tratta del gioco della collana, adatto però per i bambini un pò più grandi, circa tre anni, che sono in grado di comprendere cosa poter mettere in bocca e cosa no.

Anche i pannelli è un’attività molto divertente. Questi si creano adoperando un cartoncino dove poter incollare vari oggetti che possono consentire gesti diversi.

Infine le bottiglie sensoriali sono un passatempo adatto per i più piccoli. Al loro interno va inserito del liquido o degli elementi che evocano qualcosa di specifico – qui si può dare sfogo alla fantasia – in modo tale da consentire al bambino di palpare la bottiglia per fargli sviluppare il tatto.

E voi unimamme che tipo di giochi montessoriani avete fatto fare ai vostri bambini?

