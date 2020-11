“Ho chiuso i ragazzi in casa e i genitori mi ringraziano”: sindaco shock

Un sindaco della Campania ha deciso di istituire un lockdown molto particolare.

Unimamme, in questo periodo veramente singolare, in cui dobbiamo tutti abituarci a restrizioni di ogni genere per evitare il propagarsi ulteriore della Covid -19 abbiamo un sindaco campano che ha istituito norme ancora più originali.

Chiusura secondo l’età: l’idea di un sindaco

Stiamo parlando del sindaco di Striano, in provincia di Napoli.

Antonio del Giudice è il sindaco di Striano, un comune di poco più di 8 mila abitanti in provincia di Napoli. Come saprete già il governatore dalla Campania De Luca aveva anticipato la chiusura di scuole e università, suscitando proteste. Però, già da qualche settimana, esattamente dal 28 ottobre scorso il sindaco Del Giudice ha preso una decisione ha preso una ferrea decisione “per la tutela della pubblica e privata incolumità”.

Con l’ordinanza numero 77 questo sindaco campano ha imposto la chiusura solo ai minorenni.

Del Giudice lo spiega così: “mi sono reso conto che i ragazzi, se la mattina fanno la didattica distanza, al pomeriggio si vedevano in gruppo e stavano tutti assembrati o giocando a calcio, e tutti senza mascherina. E allora la misura si è resa necessaria. Sta funzionando, i genitori sono contentissimi”.

I ragazzi minorenni non possono allontanarsi dalla loro abitazione se non per comprovate necessità e insieme a un adulto. A Ogni mattina, su Tv8, il sindaco di Striano ha precisato che l’ordinanza è in vigore fino al 16 novembre, ma che la prolungheranno. Il sindaco aveva ammesso di essere impopolare tra i ragazzi, ma proteggere i giovani e le loro famiglie dal contagio pare essere più importante.

Unimamme, voi cosa ne pensate di queste affermazioni riportate su La Stampa?

