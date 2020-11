By

Vagina, l’organo sessuale femminile, in buona parte ancora avvolto da un velo di mistero e pudore. Ecco le risposte alle domande che avreste sempre voluto fare.

La vagina è l’organo sessuale femminile. Spesso viene chiamata in altri modi, tant’è che addirittura ci hanno scritto una piéce teatrale sopra (i famosi “Monologhi della vagina”). Eppure le donne stesse la conoscono poco, così come conoscono poco il clitoride, che è anche il centro di piacere sessuale.

La maggior parte di noi, ammettiamolo, deve entrarne in contatto alla fine della gravidanza quando deve intraprendere gli esercizi per il perineo: ecco perché è importante conoscerla più da vicino, perché ciò che si conosce non è più oscuro o sconosciuto, ma anche divertente!

Vediamo insieme 12 curiosità riportate da Focus.

Vagina: tutte le curiosità

1- Il clitoride ha più terminazioni nervose di un pene: sono infatti circa 8000, mentre il pene solo la metà.

Il clitoride ha un’anatomia complessa quasi del tutto invisibile dall’esterno. La parte interna, che misura 10 cm, è formata da due bulbi e da due strutture allungate che avvolgono la vulva; queste ultime si collegano in alto formando la porzione esterna che assomiglia ad un pene piccolissimo.

2- Orgasmo da record: una donna è arrivata a provarne in un’ora ben 134. Il record maschile si ferma a 16.

3- Parente degli squali: una delle sostanze per lubrificare la vagina è lo “squalene“e si trova proprio nel fegato di questi predatori.

4- I batteri sono suoi amici: la vagina si difende dalle infezioni di funghi grazie ai batteri che rendono il suo ambiente acido.

5– E’ autodepilante: i peli del pube cadono ogni tre settimane, mentre i capelli possono resistere fino a 7 anni.

6– E’ autopulente: è dotata di un meccanismo fisiologico che permette di mantenere sempre pulita la mucosa che la ricopre.

7- Si allunga: normalmente è lunga 9 cm ma si può anche allungare del doppio.

8- Il nome significa…: la parola è derivata dal latino vagina che significa proprio “guaina, fodero” intendendo il posto dove si ripone la spada.

9- Si apre come un ombrello: le pareti della vagina sono pieghettate e si aprono appunto a ombrello durante i rapporti sessuali.

10- Non ci si può perdere niente: la vagina è come una calza, quindi chiusa. Termina con la cervice dove possono entrare solo gli spermatozoi. Se non si sta ovulando di solito è chiusa dal muco cervicale.

11- Ha lo stesso Ph del vino: l’acidità che c’è all’interno della vagina è tra 3,8 e i 4,5. Misure simili si riscontrano solo nei vini, il cui Ph è tra 3 e 4.

12- Gli Egizi, che ginecologi!: lo speculum, ovvero lo strumento per guardare all’interno della vagina, era già usato dagli antichi Egizi nel 1300 a.C.

E voi unimamme, conoscevate già qualcuna di queste curiosità?