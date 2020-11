Ambra Angiolini a Verissimo racconta come la maternità l’ha guarita.

L’attrice Ambra Angiolini ha raccontato un momento privato e molto doloroso della sua vita a Verissimo, la trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin.

LEGGI ANCHE: AMBRA ANGIOLINI MAMMA FELICE: LE FOTO CON LA FIGLIA

Per uscire da questo periodo difficile sono stati decisivi gli aiuti che ha ricevuto in famiglia e soprattutto l’esperienza della maternità. Ecco cosa ha raccontato Ambra Angiolini.

Ambra Angiolini a Verissimo: la maternità l’ha guarita

“Ad un certo punto, non riesci più a vedere lucidamente quello che succede fuori. Tutto il percorso è buio e luce, hai dei momenti di grande felicità alternati a momenti di disperazione totale“, ha detto Ambra Angiolini a Silvia Toffanin parlando del periodo difficile vissuto anni fa. “Quando però perdi anche il motivo per il quale succede – ha continuato -, lì cominci ad avere una paura che ti porta a cercare altro senza stancarti mai, fino a che, ma non per tutti, arriva il lieto fine…”.

L’esperienza che l’attrice 43enne ha raccontato a Verissimo è quella con la bulimia, il disturbo alimentare che porta le persone a ingurgitare cibo in modo patologico, senza fermarsi e al quale segue spesso il vomito autoindotto. Si tratta di uno dei disturbi alimentari più diffusi, non più soltanto nell’adolescenza, come accadeva anni fa, e che è indice di un disagio psicologico.

Ambra Angiolini racconta la sua esperienza nel libro da lei scritto, dal titolo evocativo: “InFame“. “Mangiare era il modo di sfogare la mia incapacità di chiedere aiuto. Ho sempre cercato di fare male a me stessa e mai agli altri”, ha detto l’attrice. Il libro lo ha scritto non solo per raccontare sé stessa ma con l’auspicio di poter aiutare altre persone che si trovano nella situazione che lei ha vissuto e che ora è superata.

Ad aiutarla a uscire da questo tunnel è stato Francesco Renga, all’epoca suo compagno. Renga, con cui ha avuto due figli, Jolanda e Leonardo, le è stato sempre accanto, ma è stata soprattutto la maternità ad aiutarla. La gravidanza della prima figlia Jolanda le ha dato una nuova prospettiva e nuova forza.

“Lei ha fatto in modo che la mia pancia diventasse improvvisamente il posto più accogliente e pieno della terra – ha detto Angiolii -. In un momento in cui mai avrei voluto che accadesse, me la son dovuta portare dentro per nove mesi finché non è uscito il mio miracolo più bello“.

LEGGI ANCHE: AMBRA ANGIOLINI: “LA MIA FAME D’AMORE SCONFITTA GRAZIE A MIA FIGLIA”

La forza della maternità e un compagno comprensivo e attento sono stati fondamentali per la guarigione di Ambra Angiolini dalla bulimia. Nel frattempo, la storia con Francesco Renga è finita nel 2015, dopo nove anni insieme.

Ambra Angiolini ha trovato comunque un compagno che la sostiene e le sta accanto e la incoraggia nei suoi nuovi progetti. Come saprete, è l’allenatore di calcio Massimiliano Allegri, con cui l’attrice fa coppia da tre anni. “Lui mi ha regalato il tempo per fare una delle cose delle quali vado più orgogliosa di tutta la mia vita professionale: scrivere un libro… mi ha lasciato la possibilità di pensare a nient’altro che alla mia storia”, ha raccontato una Angiolini evidentemente innamorata.

Corrono voci che Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri stiano progettando le nozze. È ancora tutto incerto, ma per l’attrice è sicuramente una nuova svolta importante e finalmente felice della sua vita.

LEGGI ANCHE: AMBRA ANGIOLINI, MADRE ALLE PRESE CON IL BULLISMO: “HO INSEGNATO AI MIEI FIGLI AD OCCUPARSI DEGLI ALTRI” | FOTO

Che ne pensate unimamme della storia di Ambra Angiolini?

Per restare sempre aggiornato su notizie, ricerche e tanto altro continua a seguirci su GOOGLENEWS.