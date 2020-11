Neonata abbandonata e positiva ora cerca casa

Una neonata è stata abbandonata dalla madre in ospedale dopo che il tampone ha dato esito positivo. Adesso i medici dicono come sta.

Unimamme vi avevamo raccontato la storia della neonata che è stata portata dalla madre al pronto soccorso dell’Ospedale di Palermo perchè non stava bene. Dopo aver fatto il tampone di routine scopre che la piccola è positiva e subito viene ricoverata nel reparto di malattie infettive.

Purtroppo, la madre della piccola con una scusa si è allontanata e non ha fatto più ritorno. I medici ed il personale sanitario l’hanno cercata per diversi giorni e poi hanno denunciato l’accaduto alla Polizia che sta cercando di rintracciare la donna.

Neonata abbandonata: le sue condizioni di salute e cosa le succederà

A distanza di un paio di settimane ecco che arriva una notizia positiva dall’Ospedale dove l piccola è stata abbandonata: “La bimba di pochi mesi che era stata abbandonata in ospedale non è più positiva al coronavirus. Abbiamo iniziato tutta la procedura di comunicazione al Tribunale dei minori, ai servizi sociali del Comune e alla polizia” ha spiegato Marilù Furnari, dirigente della direzione medica dell’ospedale dei Bambini di Palermo.

Una bellissima notizia, per adesso la piccola rimarrà in ospedale in attesa che il giudice minorile decisa a chi verrà affidata: “Attendiamo le comunicazioni del giudice” ha confermato la stessa dirigente dell’ospedale. La bimba però potrà ora lasciare il reparto di Malattie infettive per un normale reparto di degenza da cui poi sarà portata via dagli addetti dei servizi sociali del capoluogo siciliano per essere data in affidamento probabilmente a una casa famiglia in attesa della sua casa definitiva“.

Dalle indagini era emerso che erano due le donne che sono state in ospedale per la piccola. Le donne, entrambe rom, che hanno portato la bimba avevano dichiarato ai medici di essere le zie. La prima si è presentata al pronto soccorso il 12 ottobre scorso e poi è scappata. La seconda era andata in ospedale, voleva portare a casa la piccola e dopo esserle stata accanto per 5 giorni è scappata anche lei facendo perdere le sue tracce.

Adesso si aspetta la decisione del Tribunale.

Voi unimamme cosa ne pensate di questa vicenda? Cosa ne sarà adesso di questa piccolina’ Per fortuna sta bene, adesso speriamo che possa trovare due genitori affettuosi che le vogliano bene.