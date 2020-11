Covid: quanti sono i bambini e ragazzi contagiati in Italia. I numeri dei pediatri.

I bambini e ragazzi contagiati dal nuovo Coronavirus Sars-CoV-2 sono più del 10% di tutti i contagiati, pari a 126.622 casi. Un numero che corrisponde a circa il 12% di tutti i contagiati in Italia e riguarda bambini e ragazzi da 0 a 19 anni.

Sono i dati pubblicati dalla Società Italiana di Pediatria (SIP), sulla base di quelli aggiornati forniti dalla sorveglianza dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS). Ecco cosa bisogna sapere.

Covid: quanti sono i bambini e ragazzi contagiati in Italia

È vero che i bambini tendono ad ammalarsi meno di Covid-19 e con sintomi per lo più lievi. Anche loro, comunque, sono soggetti all’infezione del nuovo Coronavirus e nella fascia di età da 0 a 19 anni, dunque compresi gli adolescenti, costituiscono il 12% di tutti i casi di Covid registrati in Italia dall’inizio della pandemia.

Dei 126.622 casi di Covid-19 registrati in Italia tra bambini e ragazzi, 36.622 riguardano bambini da 0 a 9 anni, mentre circa 90.000 sono bambini e adolescenti dai 10 ai 19 anni. Una situazione che conferma quanto affermato nei mesi scorsi da diversi studi e osservazioni sull’andamento della pandemia, cioè che i bambini tendono a contagiarsi di meno, mentre gli adolescenti sono più suscettibili alle infezioni.

Una situazione che tuttavia non deve far abbassare la guardia, come avverte la Società Italiana di Pediatria: “La maggior parte ha manifestato forme cliniche lievi, con un tasso di letalità bassissimo. Se i contagi dovessero aumentare, soprattutto i fragili, potrebbero andare incontro a problemi importanti“. I soggetti a rischio di sviluppare gravi complicanze a causa del Covid non sono solo gli anziani. Anche bambini e ragazzi soffrono di patologie pregresse o possono essere immunodepressi, sebbene in numero inferiore agli anziani. Vanno dunque protetti tutti quei bambini e ragazzi più fragili.

A questo riguardo, a Società Italiana di Pediatria terrà un congresso straordinario, online, sui rischi del Covid-19 per bambini e ragazzi. “La Pediatria italiana e la pandemia da SARS-CoV-2” è il titolo del congresso per la formazione e soprattutto l’aggiornamento sul Coronavirus nei neonati, nei bambini e negli adolescenti. Il congresso si svolgerà sul web i prossimi 27 e 28 novembre ed è rivolto ai pediatri e a tutti i professionisti dell’età evolutiva.

“Evento drammatico e inatteso, questa pandemia ha sconvolto l’intero pianeta al punto da rappresentare uno spartiacque epocale tra ciò che è stata la vita prima del Covid e cosa sarà dopo il Covid“, ha dichiarato Alberto Villani, presidente della SIP. Pertanto, “abbiamo deciso di dedicare a questo importante tema un evento virtuale nazionale di aggiornamento e formazione per pediatri e per chi si prende cura di neonati, bambini e ragazzi”, ha aggiunto.

Parteciperanno al congresso straordinario 17 Società scientifiche affiliate specializzate nei vari ambiti della pediatria, 11 Gruppi di studio SIP dedicati a specifiche tematiche e 19 Sezioni regionali che operano sul territorio nazionale.

I temi trattati al congresso indetto da SIP verteranno sulle conseguenze dirette e indirette della pandemia di Coronavirus sulla salute di bambini e ragazzi. Si parlerà degli effetti del Covid-19 sui bambini fragili, inclusi quelli con patologie oncologiche, allergie, diabete, sindrome di Down, disabilità e malattie rare, e si valuterà l‘impatto della pandemia sulla povertà e sulle diseguaglianze, sulle vaccinazioni, sull’attività dei pronto soccorso, sugli stili di vita e infine sulle conseguenze psicologiche delle restrizioni. Si parlerà anche dei diritti dei bambini. Tutti temi di grande attualità.

Ulteriori informazioni sul congresso le trovate sul sito web della Società Italiana di Pediatria.

