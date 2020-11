“Aiutate mio nipote di 4 anni rimasto orfano”: l’appello di una famiglia

Un bambino di 4 anni è rimasto orfano a causa di una malattia, ora si avvicina una ricorrenza importante.

Unimamme, oggi vi raccontiamo la storia di un bambino che ha dovuto affrontare delle gravi perdite nonostante la sua giovanissima età.

Un bambino in difficoltà riceve aiuto

Questa storia è legata a una malattia che sta mietendo decine di migliaia di contagi e ha già fatto più di 1 milione e trecentomila morti in tutto il mondo.

Raiden Gonzalez è un bimbo di soli 4 anni che vive a San Antonio, in Texas, dove è stato accolto a casa di parenti dopo la dipartita dei genitori.

Next week, Raiden turns five. His Nana is asking for everyone to rally around the young man to help celebrate with a drive-by ‘Roar and Wave’ parade to help lift his spirits. 🦖🦕 pic.twitter.com/rtbwQ5x4m4 — Alejandra Guzman (@AlejandraG_TV) November 13, 2020

Il primo ad essere colpito in famiglia è stato suo papà: Adan, un uomo di 33 anni che aveva appena iniziato il suo nuovo lavoro come camionista il 12 maggio scorso. Il 3 giugno scorso il papà di Raiden ha ottenuto la diagnosi di positività alla Covid -19 ed è entrato in ospedale il 9 giugno. Purtroppo l’uomo è deceduto il 26 giugno, dopo una battaglia di quasi un mese in terapia intensiva. “Mi hanno detto che era uno dei due casi più gravi di tutto l’ospedale” ha dichiarato la nonna del bambino, Rozie Salinas.

Il piccolo ovviamente era triste, ma si stava riprendendo finché non si è ammalata anche la sua mamma. Il 5 ottobre, dopo aver trascorso una giornata a fare spese la mamma di Raiden, Mariah, si è sentita male ed è stata ricoverata, alle 8.15 del mattino del giorno seguente era morta. “È stato il momento più devastante, gli ho detto che anche mamma era diventato un angelo. Lui ha risposto che voleva diventare un angelo, per poter stare accanto ai genitori. Mi si è spaccato il cuore“.

La perdita di entrambi i genitori in così poco tempo ha avuto un impatto su un bambino tanto piccolo. La prozia Margie Bryant sostiene che Raiden vuole parlare come il suo papà, essere come lui. “Un paio di giorni fa ha detto che vorrebbe riportare indietro sua mamma” ha aggiunto la prozia, riferendosi alla mamma.

Il prossimo 22 novembre Raiden compirà 5 anni, un momento importante, che il piccino era abituato a festeggiare con i genitori e tutta la sua famiglia. Sempre la prozia dichiara: “è un compleanno importante, ma lui è sconvolto perché il papà e la mamma non lo festeggeranno con lui“.

Così, quel che rimane della famiglia di Raiden, principalmente la sua prozia, che si occupa di lui, ha chiesto ai concittadini di San Antonio di aiutare il suo nipotino, riportando almeno per un momento, il giorno del suo compleanno, il sorriso sul suo viso. Al bimbo piacerebbe assistere a una sfilata, ovviamente in macchina, con saluto. La prozia ha aggiunto che Raiden ama in particolare i camion dei pompieri.

“Noi abbiamo perso due persone per la Covid e non possono enfatizzare abbastanza la gravità, la serietà e il dolore che questa pandemia sta causando, quindi usate le mascherine e state al sicuro” dice la donna. La donna invita la cittadinanza a partecipare alla festa sfilata, la famiglia di Raiden lascerà snack e bomboniere lungo la strada. L’appuntamento è fissato per il 28 novembre prossimo alle 2 del pomeriggio. Su Go Fund me è stata anche aperta una raccolta fondi per questo bambino che a 4 anni ha perso entrambi i genitori e ora viene allevato dalle sue parenti. Sono stati donati 144. 465 dollari su un obiettivo di 25 mila.

