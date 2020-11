Michael Schumacher segue i progressi del figlio Mick in Formula 1. La testimonianza.

Il rapporto padre e figlio può superare difficoltà di salute che sembrano insormontabili. Una bella storia ci viene da un papà vip, campione di Formula 1, e da suo figlio, futura promessa dell’automobilismo da competizione.

Quel papà si chiama Michael Schumacher, pluricampione di Formula 1 con i successi più belli in Ferrari, e suo figlio Mick, degno erede di tanto padre.

Come sappiamo, Michael Schumacher è immobilizzato da anni, dopo il gravissimo incidente sugli sci nel 2013, nel quale rischiò di morire. Schumacher rimase in coma per sei mesi, per poi tornare a casa dopo una lunga riabilitazione e continuerebbe a ricevere assistenza. La famiglia ha mantenuto sempre il più stretto riserbo sulle sue condizioni di salute. Non sappiamo come sta, ma in parte sappiamo che è cosciente e segue da casa quello che accade nel mondo, a cominciare da quella Formula 1 che lo ha visto campione da record.

Ora, stando alle indiscrezioni del suo amico Jean Todt, ex direttore della scuderia Ferrari quando Schumacher correva con il cavallino rampante, l’ex pilota segue la carriera del figlio, promessa della Formula 1.

Michael Schumacher segue i progressi del figlio Mick in Formula 1

Tale padre, tale figlio. Mick Schumacher, figlio del famoso amatissimo campione tedesco di Formula 1 Michael Schumacher si appresta a ripercorrere la prestigiosa carriera del padre. Già campione europeo di Formula 3 a soli 19 anni, il padre ottenne lo stesso titolo a 21 anni, Mick corre ora in Formula 2 con la Ferrari, ma potrebbe fare presto il salto di categoria.

Il giovane pilota attualmente guida la classifica dei piloti di Formula 2, con 191 punti, e se dovesse vincere il campionato secondo il regolamento non può restare in Formula 2 ma dovrà passare alla Formula 1.

Il team Ferrari ha già Charles Leclerc e Carlos Sainz come piloti per la prossima stagione 2021. Sebastian Vettel darà l’addio alla scuderia di Maranello. Mick Schumacher correrebbe con altre squadre, si parla di Haas o Alfa Romeo, che lo prenderebbero in prestito dalla Ferrari, ben disposta a far acquisire esperienza in Formula 1 al suo pilota.

Una carriera, quella di Mick Schumacher, che si annuncia molto promettente, con il ritorno del nome Schumacher in Formula 1, dopo il ritiro nel 2008 di Ralf, fratello del campione.

L’ascesa al top dell’automobilismo da competizione del giovane Mick è seguita da papà Michael, nella sua villa di Maiorca, blindato da giornali scandalistici e curiosi. Qui il campione viene assistito dalla moglie e da personale medico specializzato. C’è l’assoluto riserbo sulle sue condizioni ma da quello che trapela sembra che l’ex pilota sia in grado di seguire alla tv le corse di Formula 1 e ovviamente la carriera del figlio.

A rivelarlo è il suo amico di vecchia data Jean Todt, direttore di scuderia alla Ferrari quando Michael correva con la rossa di Maranello. Jean Todt ha detto ai giornali, tra cui il britannico The Sun, che Michael Schumacher “combatte” e che augura a lui e alla sua famiglia che la situazione migliori. Todt fa visita spesso a Schumacher, almeno una o due volte al mese. Il legame tra i due è dunque molto stretto, anche a distanza di molti anni dalla loro collaborazione del team Ferrari.

Il dirigente francese non ha aggiunto altro, nel totale rispetto della privacy di Michael Schumacher e della sua famiglia.

Nel frattempo, la prospettiva di vedere suo figlio correre in Formula 1 sta entusiasmando molti appassionati di corse e soprattutto molti fan del campione. La notizia che molto probabilmente Michael Schumacher correrà in Formula 1 il prossimo anno è arrivata quando il pilota inglese Lewis Hamilton ha prima eguagliato e poi superato il numero record di gran premi vinti dal pilota tedesco, ben 91. Mentre domenica scorsa, sul circuito del Gran Premio di Turchia Hamilton ha vinto il suo settimo titolo mondiale, eguagliando di nuovo un altro record di Michael Schumacher.

Con l’arrivo di Mick Schumacher in Formula 1 sarà una bella sfida tra grandi talenti. Nel frattempo papà Michael può essere più che orgoglioso del figlio.

