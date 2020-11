Carlo Verdone oltre ad essere un artista a tutto tondo è anche un padre. Un padre a volte assente, ma che ha cercato di recuperare.

Il 17 novembre uno degli artisti che ha fatto la storia del cinema italiano, Carlo Verdone, ha compiuto 70 anni. tantissimi gli auguri che amici, colleghi e fan gli hanno fatto per festeggiare una data così importante. Tanto che lui a anche pubblicato un video su Instagram per ringraziare tutti dell’effetto.

LEGGI ANCHE: LA FIGLIA DI GIGI PROIETTI “HO SOGNATO QUESTO MOMENTO E SONO TERRORIZZATA”

Oltre ad essere un regista, attore, musicista e mattatore, carlo Verdone è anche un papà. Un papà che vuole molto bene ai suoi figli e che in passato aveva messo in pausa la sua carriera per dedicarsi a loro. Conosciamo meglio i figli, Giulia e Paolo, dell’attore.

Carlo Verdone si racconta come padre: ecco chi sono i figli

Giulia Verdone è nata nel 1986 dal matrimonio di Carlo con Gianna Scarpelli. La coppia si è sposata nel 1980, ma dopo alcuni anni, 1996, ha divorziato. Giulia ha anche un fratello, Paolo, di due anni più piccolo.

Dopo la fine del matrimonio, Verdone ha deciso di prendersi qualche anno di pausa dal lavoro per recuperare il rapporto con i figli: “Dovevo recuperare il rapporto con loro, il lavoro mi stava assorbendo troppo. Non è che avessi perso il talento, ma forse avevo bisogno di questa pausa. Così mi son preso due anni sabbatici. Abbiamo fatto viaggi bellissimi e importanti e lì anche loro hanno capito che qualcosa era cambiato”.

LEGGI ANCHE:

Giulia Verdone ha un legame speciale con il padre e da lui ha anche ereditato la passione per il cinema. Non vole e non fa l’attrice, ma è dietro, in produzione. Ha lavorato anche per alcuni film di successo come “Mangia, prega ed ama”. Ha lavorato anche assieme al padre, sempre nel ruolo dell’assistente di produzione, nella pellicola Io, Loro e Lara.

Anche il fratello minore, Paolo, non sembrerebbe essere interessato alla carriera di attore. Lui, come ha detto anche il padre, avrebbe potuto, ma non ha voluto. Si è dedicato ala carriera internazionale ed ha lavorato per al ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, nell’Ufficio del consigliere diplomatico del ministro, è entrato a far parte dello Sherpa Team del G7 presso la presidenza del Consiglio dei ministri ed è stato membro dei Global shapers, giovani talenti selezionati dal World Economic Forum per la realizzazione di progetti innovativi ad alto impatto sociale.

Verdone e l’ex moglie hanno sempre mantenuto un rapporto dopo il divorzio per il bene dei figli: “All’inizio, un po’ di schermaglie ci sono state. Ma a un certo punto deve entrare in gioco il buon senso. Gianna e io abbiamo cercato di andare il più possibile d’accordo per i figli. E poi lei è una persona talmente affidabile”.

LEGGI ANCHE: CHI È QUESTO BEL BAMBINO? OGGI È UN PAPÀ MOLTO CRITICATO

Qualche tempo fa a Vanity Fair, l’attore aveva raccontato un episodio del divorzio che fa capire come la coppia sia riuscita a mantenere un giusto equilibrio anche se era finito l’amore: “Il giorno in cui io e Gianna andammo in tribunale per le pratiche mi presentai senza legale. Il giudice era sconvolto: “Ma lei non ha un avvocato?”. Implicitamente mi stava dicendo: “Guardi che sua moglie vincerà su tutta la linea”. Lo anticipai: “Decida lei, per me non è cambiato niente”. Fu brutto, ma Gianna si dimostrò speciale. Accettai ogni decisione senza fiatare”.

LEGGI ANCHE: DAVID BECKHAM PAPÀ PERFETTO: AI FIGLI CI PENSA LUI

Poi continua: “Alla fine della liturgia lei si avvicinò: “Che fai quest’estate? Parti? Hai programmi?”. Allargai le braccia. “Cosa vuoi che faccia?”. “Io vado in Sardegna con i bambini, se non hai niente da fare vieni, loro saranno contenti”. Aveva già prenotato una stanza perché sapeva che le avrei detto di sì. Fu una cosa molto bella”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Carlo Verdone Official (@carloverdone)

Voi unimamme conoscevate l’attore anche nella sua vita privata?