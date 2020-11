La figlia di Gigi Proietti “ho sognato questo momento e sono terrorizzata”

Ormai è arrivato il momento dell’estremo saluto a Gigi Proietti, ne parla una delle figlie.

Unimamme, di recente noi italiani siamo rimasti scossi per la morte improvvisa di Gigi Proietti, amatissimo e compianto mattatore di ogni palcoscenico.

Gigi Proietti: la figlia attrice lo ricorda

Tanti sono stati gli omaggi, i messaggi di cordoglio, ecc… per questo grande artista morto il 2 novembre, il giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni.

Certamente non poteva mancare una riflessione da parte di Carlotta Proietti, sua figlia. Dal suo account Facebook, la figlia del noto attore ha raccontato brevemente come sta vivendo questo doloroso momento e come la stiano aiutando, nonostante tutto i numerosi messaggi di solidarietà e sostegno ricevuti dai tanti estimatori del padre.

“Ho pensato tanto a questo momento, l’ho sognato, ne sono stata terrorizzata. Un papà famoso vuol dire tante cose, tra queste non avere un’intimità perché quando esce la “notizia” si scatena lo “scoop”… tutte parole che col momento che vivi non c’entrano niente”.

“Malgrado questo però, le vostre parole e tutti i messaggi che ci stanno arrivando corrispondono all’amore che tutti provavate per papà. Voglio dire grazie con tutto il cuore ad ognuno di voi e lo farò, piano piano. Il dolore è forte, ma sappiamo che non è solo nostro, questo lutto è di tutti. Papà ha vissuto per il suo pubblico e il vostro affetto lo dimostra. Grazie e ancora grazie per tutto questo amore“.

Il suo messaggio ha ottenuto 82 mila Like, 13 mila commenti, sempre di condoglienze e sostegno o di persone che condividevano ricordi del suo straordinario papà e quasi 6 mila condivisioni, rendendo il post virale. “È andato via un immenso uomo… il tuo papà che ha cresciuto in qualche modo anche tutti noi” ha scritto un utente, un’altra: “da ieri mattina ci sentiamo tutti più soli”. E ancora ” Chi semina amore, raccoglie amore”.

Unimamme, voi cosa ne pensate delle parole commosse della figlia? Noi vi lasciamo con l’omaggio di Silvia Toffanin alla madre deceduta.

