Chi è questo bel bambino? Oggi è un papà molto criticato

Il bambino nella foto è un papà, forse anche bis, molto criticato per alcune delle sue scelte da adolescente, ma anche da adulto.

Riuscite ad indovinare il bambino nella foto? Il piccolo che sta gattonando sul tappeto è uno dei vip reali, questo è un grande indizio, più chiacchierati di sempre.

Negli ultimi anni è spesso sulle copertine dei giornali di gossip ed la centro di diversi “scandali”, sopratutto uno che ha sbalordito tutti.

Il principe Harry d’Inghilterra e la tenera foto da bambino

Avete indovinato? Il bimbo sorridente con un vestitino a righe che gattona su di un bel tappeto è il prince Harry nel lontano 1985. Da questa foto di nota la somiglianza con il figlio Archie nato dopo il matrimonio con l’attrice americana Meghan Markle.

Harry, secondogenito di Carlo D’Inghilterra e la tanto amata Lady Diana, è sempre stato un bambino vispo per poi diventare un adolescente fragile ed irrequieto, sopratutto dopo la tragica morte improvvisa della madre che adorava e dal quale era adorato e da tutto quello che ne è seguito.

Da allora i tabloid inglesi lo hanno seguito e registrato le sue scorribande adolescenziali e giovanili, i flirt, le notti alcoliche. Harry in un’intervista storica con il fratello William, molti anni dopo, ha raccontato della sua sofferenza giovanile e ha ammesso di aver avuto bisogno di aiuto psicologico.

Dopo il matrimonio con la bellissima attrice americana, Meghan Markle, è diventato papà, un papà affettuoso e premuroso del piccolo Archie, forse la moglie è in attesa anche del loro secondo figlio, ma ancora non si sa. Dopo la nascita di Archie, la coppia ha deciso, sempre per proteggere la loro privacy, di rinunciare allo status di membri della famiglia reale e si sono trasferiti a Los Angeles, dove vivono.

Voi unimamme lo avete riconosciuto subito?