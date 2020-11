Rosa Perrotta si difende: “E’stato il periodo più buio della mia vita”

Rosa Perrotta, l’ex tronista di Uomini e Donne, dal suo profilo Instagram si difende da chi l’ha accusata per l’eccessivo dimagrimento. “E’stato un periodo difficile, mi sono dovuta allontanare da mio figlio”.

Poche ore fa, sul web ci è accesa l’ennesima polemica: Rosa Perrotta, la seguitissima ex tronista di Uomini e Donne e mamma del piccolo Domenico, è stata accusata di voler ricercare un esagerato dimagrimento. Secondo l’accusa, infatti, la donna darebbe un messaggio sbagliato a tutte le giovani che la seguono.

La realtà, però, è ben diversa e in numerose stories pubbliacate sul suo profilo Instagram, Rosa, ha raccontato la sua versione dei fatti spiegando che è sbagliato star sempre lì a giudicare quando, invece, non si conosce la realtà.

Ecco cosa è successo all’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne.

Rosa Perrotta: “E’stato un periodo difficile, mi sono dovuta allontanare da mio figlio”

In una lunga serie di stories sul suo profilo Instagram Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne, ha aperto il cuore ai suoi followers e ha spento le critiche del web in merito al suo eccessivo dimagrimento.

“E’stato un periodo tutt altro che facile“, ha raccontato Rosa, “non ho stravolto volontariamente il mio aspetto fisico“. Nei video la donna ha spiegato che non le piace raccontare i momenti tristi della sua vita ma che preferisce condividere con i suoi fan solo i momenti più belli e positivi della sua vita anzichè i dolori.

“Vengo dal periodo più brutto della mia vita. Una delle persone più care della mia vita è stata molto male. Sono dovuta partire, allontanarmi dalla mia casa e da mio figlio“, ha continuato la modella.

Il suo dimagrimento è infatti, secondo la sua versione, stato causato dall’enorme stress psico-fisico a cui è stata sottoposta. Tuttavia, tutto oggi sembra essersi risolto per il meglio.

“Solo per farvi riflettere: noi non sappiamo niente della vita degli altri. ci vuole delicatezza quando ci rivolgiamo agli altri, non sappiamo da cosa vengono. Non sappiamo cosa stanno affrontando“, ha così concluso.

Non bisogna mai giudicare chi non conosciamo, anche perchè dai social network non sempre traspare tutta la verità.

Avete seguito questa vicenda? Cosa ne pensate Unimamme?

