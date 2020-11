By

La salute della donna passa anche per le sue parti più intime. Scopriamo come capire se la vagina sta bene.



La salute della vagina è importante. Prendersi cura delle proprie parti intime è fondamentale per evitare problemi futuri. Per vivere una vita sessuale serena, evitare infezioni e rischi in gravidanza o se si vogliono avere figli sono importanti una corretta igiene, regolari visite mediche e prestare attenzione ai segnali del corpo.

C’è chi si è posto una domanda che è molto imbarazzante, ma che ha a che fare con la salute della vagina: che odore deve avere?

Salute della vagina: l’odore è importante per capire se è sana

Ogni vagina, infatti, ha il suo odore dovuto ai batteri presenti nelle parti intime, agli ormoni e ai feromoni.

L’odore è anche determinato dalla dieta, dalle abitudini igieniche e dal tipo di biancheria che si indossa.

È praticamente impossibile che una vagina sia inodore. Ognuna ha il suo ed è normale. Gli esperti affermano che di base l’odore è quello che viene emesso dal nostro corpo quando sudiamo. Una sorta di odore personale, perfettamente sano e normale.

Ci sono tuttavia dei casi in cui l’odore è indice di qualche problema, vediamo quando questa situazione si verifica.

La vagina di una donna è sana quando ha un odore leggermente pungente. La dottoressa Mary Jane Minkin M.D, professoressa di ostetricia, ginecologia e scienze riproduttive alla Scuola di Medicina dell’Università di Yale, spiega sul Mirror che è difficile spiegare come la vagina dovrebbe odorare, mentre è molto più facile capire quando qualcosa non funziona.

Una vagina non dovrebbe odorare come pesce marcio o come qualunque altra cosa marcia. Il cattivo odore è causato da vaginosi batterica. Ovvero dipende da uno squilibrio nei batteri, tra quelli buoni e quelli cattivi. I batteri cattivi sono quelli anaerobici, che tendono a crescere troppo e causano un pessimo odore

Ovviamente ci sono i periodi in cui la vagina può avere un odore diverso dal solito, più forte. Normalmente questo accade durante il ciclo mestruale e dopo un rapporto sessuale.

Bisogna poi ricordare che la vagina è autopulente e produce naturalmente dei residui o perdite per espellere i germi. Se questi residui cambiano di colore, probabilmente è segno che c’è qualcosa che non va. Le perdite normali vanno dal bianco al giallo, ma se assumono una colorazione grigiastra o verde allora non va bene. Meglio farsi visitare dal medico. A maggior ragione se è presente anche una sensazione di prurito.

Dopo avervi spiegato quando una vagina è sana e quando non lo è, vi lasciamo alcuni consigli su come mantenerla in salute.

Salute della vagina: le regole da seguire

Ecco alcune semplici regole e buone abitudini per mantenere la vagina in salute.

Equilibrio batterico. Occorre ridurre gli alimenti che possono avere un impatto negativo sul vostro microbioma e quindi aumentare il vostro odore, come proteine animali, prodotto caseari e caffè. Mangiare cibi come limoni e verdure a foglia aiuta invece a mantenere un equilibrio batterico. Ricambio della biancheria intima. Cambiare tutti i giorni la biancheria intima ovviamente è importante, ma è altrettanto importante anche andare a dormire senza, almeno per metà del mese. In questo modo farete respirare la vostra vagina. Ricordatevi poi di indossare mutandine in cotone o fibre naturali, evitando il sintetico. Evitate prodotti aggressivi. Attenzione ai prodotti per l’igiene intima. Evitate quelli troppo aggressivi, soprattutto sali o creme profumate. Scegliete invece i prodotti che aiutano a bilanciare il ph. Controllate il vostro livello ormonale. Attenzione agli ormoni e ai problemi ormonali. Se ne soffrite sottoponetevi a regolari controlli e fate attenzione anche alla pillola anticoncezionale. La pillola, infatti, ha un impatto sugli ormoni e sul vostro microbioma e può determinare delle infezioni. Anche gli anticoncezionali come l’anello vaginale o la spirale possono creare problemi. In questi casi gli esperti consigliano di assumere degli integratori D-Mannosio, uno zucchero estratto dal larice o la betulla Attenzione al sesso. Prendetevi cura della vostra vagina anche nella vita sessuale, non stressatela e usate prodotti naturali per idratarla, come l’aloe vera.

In ogni caso prendete l’abitudine di controllare periodicamente la vostra vagina per verificare che tutto sia a posto. Per ogni dubbio c’è il ginecologo

Noi vi ricordiamo il nostro articolo sulla salute della vagina e le 10 situazioni che possono danneggiarla.

Che ne pensate unimamme? Voi vi prendete cura delle vostre parti intime? E lo avete spiegato alle vostre figlie?

