Nome e santo del giorno: oggi è l’onomastico di Flora

Oggi 24 novembre si festeggia l’onomastico di chi si chiama Flora. Scopriamo il significato del nome e la storia della santa ricordata oggi.

Il nome Flora deriva dal latino flos e significa “fiore“. Il nome, secondo la tradizione, era quello della dea romana della primavera, Flora.

Chi porta questo nome ha un carattere solare, è sorridente e socievole. Ama gli animali e adora stare in mezzo alla gente.

Varianti femminili:

Flo

Floraleda

Floretta

Floria

Florina

Simboli associati al nome:

Numero fortunato: 6

Colore: Giallo

Pietra: Topazio

Metallo: Argento

Santo del giorno: Santa Flora di Cordova

La santa ricordata oggi nasce a Cordova, in Andalusia, da mamma cristiana e papà musulmano. Morto il papà, la mamma la educa alla religione cristiana assieme alla sorella Baldegoto, ma il fratello musulmano le denuncia per apostasia al giudice (cadì) e per questo motivo viene percossa.

Scappa di casa ma desiderosa di martirio torna a Cordova dove incontra un’altra ragazza, Marta, anche lei pronta a morire. Insieme vanno dal cadì e professano la loro fede, per questo vengono incarcerate. Qui conoscono S. Eulogio, un prete, che scarcerato per loro intercessione, decide di raccontare il loro martirio, famoso anche per aver scritto un trattato, Documentum martyriale.

Marta e Flora vengono infine decapitate il 24 novembre dell’851 e i loro corpi abbandonati nei campi e poi gettati nel fiume Guadalquivir.

E voi unimamme, conoscevate la storia di questa santa martire? Vi piace il nome Flora?

