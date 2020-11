X Factor 2020 quinto live: gli ospiti e le canzoni della serata

Questa sera quinta puntata di X Factor edizione 2020, in arrivo due incredibili ospiti.

Questa sera 26 novembre alle 21.15 su Sky Uno e Now Tv si svolgerà la quinta puntata live del seguitissimo talent show X Factor.

X Factor: quinto live su Sky Uno

Come di consueto troveremo 4 squadre capitanate da uno dei 4 giudici di questa edizione: Emma Marrone, Hell Raton, Manuel Agnelli e Mika.

Quella di stasera è una puntata fondamentale per l’ingresso alle semifinali.

Come ospiti avremo due rapper milanesi i cui album sono tra i più venduti dell’anno. Si tratta di : Guè Pequeno ed Ernia. Entrambi sulla cresta dell’onda del successo possono vantare dischi d’oro e di platino.

I due cantanti saliranno sul palco di X Factor per lanciare una collaborazione inedita che ci ricorda di quanti giorni è fatta una settimana.

A condurre questa sera ci sarà il solito Alessandro Cattelan che si è ripreso completamente dopo aver avuto la Covid – 19. Lo avevamo rivisto di nuovo saldamente al timone della trasmissione già settimana scorsa.

Ecco le assegnazioni per questo quinto live che sarà diviso in due manches.

Gruppi: I am the walrus dei Beatles (1), Digital Cramps, inedito (2) – Little Pieces of Marmelade, Hunter di Bjork (1), Alone, inedito (2) – Melancholia.

Over: Storia d’Amore di Adriano Celentano (1), Partecipo, inedito (2) – N.A.I.P.

Under Uomini: Tremo, testo scritto da lui con la base di In the End dei Linkin Park (1), Affari Tuoi, inedito (2) – Blind

Under donne: La prima cosa bella di Nicola di Bari (1), Lasciami andare, indetto (2) – Cmqmartina, Dance Monkey dei Tones and I (1), Yesterday dei The Beatles. – Casadilego, Piccola anima di Ermal Meta feat. Elisa (1), Crudelia di Marracash (2)– Mydrama.

Unimamme, siete pronte a sintonizzarvi su Sky Uno per assistere a queste performance capaci di mozzarci il fiato? Noi siamo già pronte ad emozionarci.

