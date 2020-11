X Factor 2020, stasera il quarto live: le canzoni e gli ospiti della serata. Tutte le informazioni.

Grande attesa questa sera, giovedì 19 novembre, per il quarto live di X Factor, in onda come sempre su Sky Uno e Now Tv dalle 21.15.

Nella puntata odierna del music talent è prevista una doppia eliminazione, inoltre saliranno sul palco due ospiti speciali. Ancora è incerto se Alessandro Cattelan tornerà alla conduzione del programma. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

X Factor 2020 quarto live: le canzoni e gli ospiti della serata

Dopo l’eliminazione di Santi, della categoria Under Uomini, nella scorsa puntata di X Factor, per il quarto live di questa sera sono previste ben due eliminazioni di concorrenti del music talent. Nella puntata del secondo live erano stati eliminati Eda Marì e i Manitoba, entrambi allo spareggio con Santi.

I concorrenti rimasti in gara sono per le seguenti categorie:

Under Donne : Casadilego, Mydrama, cmqMartina (capitanate da Hell Raton)

: Casadilego, Mydrama, cmqMartina (capitanate da Hell Raton) Under Uomini : Blue Phelix, Blind (Emma)

: Blue Phelix, Blind (Emma) Over : N.A.I.P., Vergo (Mika)

: N.A.I.P., Vergo (Mika) Gruppi: Melancholia, Little Pieces of Marmelade – LPOM (Manuel Agnelli)

In questo quarto live sono previste due manche, con un’eliminazione al termine di ognuna. Nella prima i concorrenti presenteranno i loro brani inediti e l‘artista meno votato sarà eliminato senza ballottaggio. Mentre nella seconda i concorrenti si esibiranno nelle cover assegnate dai giudici e il televoto manderà due di loro al ballottaggio, con la scelta finale su chi eliminare rimessa ai giudici.

Le canzoni inedite della prima manche:

Casadilego : Vittoria

: Vittoria cmqMartina : Sparami

: Sparami Mydrama : Vieni con me

: Vieni con me Blue Phelix : South Dakota

: South Dakota Blind : Cuore Nero

: Cuore Nero N.A.I.P. : Attenti al Loop

: Attenti al Loop Vergo : Bomba

: Bomba Melancholia : Leon

: Leon Little Pieces of Marmelade: One Cup of Happiness

Le cover assegnate dai giudici per la seconda manche:

Hell Raton per le Under Donne : a Casadilego Rapide di Mahmood , a cmqMartina Albero di Calcutta e a Mydrama Notti di Sfera Ebbasta .

per le : a Rapide di , a Albero di e a Notti di . Emma per gli Under Uomini : a Blue Phelix Falling di Harry Styles , a Blind Bambino, un brano con testi scritti da lui stesso sulla base di Per me è importante dei Tiromancino .

per gli : a Falling di , a Bambino, un brano con testi scritti da lui stesso sulla base di Per me è importante dei . Mika per gli Over : per N.A.I.P. Amandoti dei CCCP , per Vergo Oro di Mango , unendo Pienso en tu mirá e Malamente di Rosalía .

per gli : per Amandoti dei , per Oro di , unendo Pienso en tu mirá e Malamente di . Manuel Agnelli per i Gruppi: ai Melancholia Sweet Dreams (Are made of this) degli Eurythmics, ai Little Pieces of Marmelade Bullet With Butterfly Wings degli Smashing Pumpkins.

Gli ospiti del quarto live di X Factor 2020

Gli attesi ospiti di questa sera a X Factor sono la cantante Elodie e Leo Gassmann, già concorrente del music talent due anni fa, quando arrivò quinto.

Elodie proporrà un medley di suoi successi e canterà con Carl Brave, special guest del set, il brano Parli Parli, duetto contenuto in “Coraggio”, secondo album di inediti dell’artista e produttore romano.

Invece, Leo Gassman porterà sul palco di X Factor il brano Mr. Fonda, terzo estratto dal suo primo album in studio “Strike”. Il cantante, figlio degli attori Alessandro Gassmann e Sabrina Knaflitz, ha vinto il Festival di Sanremo 2020 nella categoria “Nuove Proposte”.

