XFactor: Alessandro Cattelan guarito? Il video su Instagram

Sembrerebbe che Alessandro Cattelan sia guarito, in un video appena pubblicato da l’indizio. Stasera lo rivedremo ad XFactor?

Alessandro Cattelan che per diverse stagioni ha presentato X Factor, quest’anno dopo aver iniziato a condurre il talent si è dovuto fermare perchè risultato positivo al

Era stato stesso lui a dare la notizia attraverso il suo profilo Instagram pubblicando i disegni delle figlie accompagnati dalla didascalia: “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. @ludosauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!“.

Alessandro Cattelan: il video su Instagram

Alessandro Cattelan dopo aver comunicato, 2 settimane fa, la sua positività al Covid ha dovuto lasciare la conduzione di X factor. Al suo posto è stata scelta Daniela Collu in arte “Stazzitta” che se l’è cavata egregiamente.

in molti però si sono domandati se nella puntata di stasera finalmente tornerà Alessandro Cattelan. Il conduttore ha da pochissimi minuti pubblicato un video su Instagram dove balla a tempo di musica ed è molto felice: ” ‘Cause It feels so empty without me”

Subito si sono scatenati i fan che gli hanno chiesto se tornerà a condurre stasera X Factor, non crediamo proprio di si visto i salti di gioia che Alessandro fa nel video.

