Daniela Collu, alias “stazzitta”: chi è la nuova conduttrice di X Factor?

Daniela Collu condurrà la nuova puntata del talent show X Factor. La conoscete? Ecco alcune informazioni sulla conduttrice.

Stasera inizia la seconda puntata di X Factor 14, il talent show che va in onda su Sky, alla conduzione non ci sarà Alessandro Cattelan che ha dovuto fermarsi dopo aver scoperto di essere positivo al coronavirus.

Il conduttore di molte edizione del talent lo ha annunciato su Instagram e le sue condizioni di salute sono buone, teneri i disegni che le figli gli hanno fatto per consolarlo.

Daniela Collu: la nuova conduttrice di X Factor 2020

Stasera a presentare i concorrenti e gli ospiti di X Factor non ci sarà lo spumeggiante e simpatico Alessandro Cattelan, ma un altro volto del programma. Dopo vari nomi ecco la conferma da parte della redazione del programma. A condurre stasera troveremo un altro personaggio sempre legato al programma, Daniela Collu in arte “Stazzitta”.

Ad annunciarlo sia su Instagram la redazione, con gli aguri di pronta guarigione per Cattelan: “In attesa del rientro di @alecattelan entra in campo la nostra @stazzitta! 💥 Non vediamo l’ora di vederla in azione e facciamo un grande in bocca al lupo al nostro capitano, guarisci presto!” e sia la stessa Collu, anche lei con un pensiero per Alessandro Cattelan: “Disponibile per feste di laurea, battesimi, prediciottesimi e per il secondo live di X Factor! Ci vediamo giovedì sera. Però intanto per favore Ale Cattelan sbrigati a tornare“.

Chi è Daniela Collu? La conduttrice ha 38 anni ed è una blogger romana che sta già conducendo le puntate di “Extrafactor” che va in onda sempre su SkyUno alla fine di ogni puntata del talent.

Lo aveva già condotto nel 2014 con Mara Maionchi e Davide Camicioli. Ha poi fatto anche l’autrice in alcuni programmi televisivi come il reality show “Grande fratello” ed ha lavorato anche molto in radio, a Radio2, con “Bella davvero” (insieme allo storico dell’arte Costantino D’Orazio) e “Decanter” (con Luisanna Messeri). Nel 2016 ha condotto l'”anti-talent” “Strafactor”, competizione alternativa che vede sfidarsi sul palco del talent alcuni bizzarri personaggi scartati dalle selezioni ufficiali.

Laureata in Storia dell’Arte, ha aperto nel 2004 un blog, “Stazzitta“, nel quale racconta divertenti e particolari aneddoti della sua vita privata. Sono in tanti a seguirla sui social e questo successo l’ha poi portata anche a fare il salto dal web alla televisione e la radio. Ha anche scritto un libro dal titolo: “Un minuto d’Arte”.

Voi unimamme la conoscevate? Lei è bravissima ed anche molto simpatica, sicuramente se la caverà alla grande.