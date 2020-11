“Papà ti amo”: Alessandro Cattelan positivo e isolato a casa | FOTO

Alessandro Cattelan è positivo, è lui stesso a dare la notizia ai fan con un messaggio su Instagram. Super coccolato da moglie e figlie.

In queste ultime due settimane, con l’aumentare dei contagi a seguito della pandemia abbiamo appreso che molti volti noti dello spettacolo, del mondo dello sport o della politica sono risultati essere positivi al Covid-1.

LEGGI ANCHE: GERRY SCOTTI, L’ANNUNCIO SOCIAL TURBA: ECCO IL SOSTEGNO DEL MONDO DELLA TV

L’ultimo, in ordine di tempo, è il conduttore del programma musicale “X Factor”, Alessandro Cattelan che ha raccontato sui social della sua situazione.

Alessandro Cattelan positivo: le coccole della famiglia

Dopo Francesco Totti ed Ilary Blasi un altro volto noto al grande pubblico ha annunciato di essere positivo al Covid-19. Alessandro Cattelan solo qualche giorno fa aveva aperto i battenti dei Live di X Factor programma che conduce, con grande successo, da diversi anni.

LEGGI ANCHE: X FACTOR, IL DUO MANITOBA CANTA L’INEDITO LA DOMENICA AI LIVE

Il conduttore ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale la notizia, spiegando cosa è successo e come sta: “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato”.

C’è però chi lo sta accudendo anche se da lontano: “@ludosauer mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”.

Alessandro Cattelan sarebbe asintomatico e le sue condizioni di salute sono buone, non si sa però cosa succedere ad X Factor.

Secondo alcune voci di corridoio, la puntata di giovedì 5 novembre potrebbe essere condotta sempre da Alessandro, ma, come ha fatto anche Carlo Conti, lo dovrebbe condurre da casa collegandosi in video chiamata.

LEGGI ANCHE: N.A.I.P., ATTENTI AL LOOP: TESTO E VIDEO DEL BRANO INEDITO A X FACTOR

L’altra ipotesi è quella di sostituire momentaneamente il conduttore con ad esempio Lodovica Comello, padrona di casa di “Italia’s Got Talent”, ma anche Enrico Papi, volto di Tv8. Potrebbe prendere il posto di Alessandro anche Daniela Collu, conduttrice di “Hot Factor”, in onda subito dopo il programma. L’ultima alternativa è che i 4 giudici si gestiscano in autonomi la puntata. Staremo a vedere per il momento da parte della redazione del programma non ci sono ne conferme e ne smentite, ma solo gli imbocca al lupo per loro “capitano”.

Voi unimamme seguite lo show? Eravate a conoscenza di questa notizia? Le figlie di Alessandro sono state troppo carine e tenere a fare i disegni per il papà che per il momento non le può abbracciare e baciare. Loro sono Nina (nata nel 2012) e Olivia (nata nel 2016).