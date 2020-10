X Factor, il duo Manitoba canta l’inedito La Domenica ai Live

Con il loro inedito La Domenica, il duo dei Manitoba passa il turno dividendo il parere dei giudici. Vediamo testo e video della loro canzone

Il duo dei Manitoba, composto da Filippo e Giorgia, due giovani toscani che fanno coppia anche nella vita privata, ha presentato al primo Live del Talent Show l’inedito La Domenica

Il Testo, il video e i commenti dei 4 giudici sui Manitoba

Nella prima serata dei Live di X Factor il gruppo Manitoba ha presentato la canzone La Domenica, che parla di una coppia, dell’amore e dei destini che si incrociano e che è impossibile separare, proprio come un rigore con Maradona o la domenica con il sugo. Una canzone sicuramente autobiografica, che i due giovani hanno cantato tenendo il palco come due vecchie star.

LEGGI ANCHE: MANITOBA, CHI SONO I COMPONENTI DEL GRUPPO DI X FACTOR?

Anche se Emma e Hell Raton si sono mostrati un po’ scettici nei loro confronti, il duo indie rock ha comunque passato il turno e ha ricevuto molti apprezzamenti per il testo, la musica e la maturità musicale.

Manuel Agnelli, che li ha scelti nella sua squadra, ha apprezzato molto la loro capacità di scrittura e soprattutto si è detto soddisfatto dei grandi miglioramenti che stanno facendo nel corso del programma.

LEGGI ANCHE: MANUEL AGNELLI, ECCO CHI È IL GIUDICE DI X FACTOR. LA CARRIERA E LA VITA PRIVATA

Il testo della canzone “La Domenica”

Anche se non va come mi aspettavo

Sono ancora qua

Chissà cosa mi resta

E cosa sono diventata

Dai dimmelo tu

Io sono un rigore e tu Maradona

Io il sugo della nonna e tu la domenica

Ma cos’é questa vita

È correre verso di te

Adesso che mi fai tremare

Io perdo tutto e non mi importa

Stringimi un po’ se vuoi

Che cosa sono e dove vado non lo so

Ma mi basti te

Che coi tuoi occhi sai guidarmi dove vuoi

Non mi bastano mai

Io sono un rigore e tu Maradona

Io il sugo della nonna e tu la domenica

Ma cos’é questa vita

È correre verso di te

Adesso che mi fai tremare

Io perdo tutto e non mi importa

Sì perdo tutto e non mi importa

Stringimi un po’ se vuoi

E quel profumo della domenica

Sarà per sempre con me

E sarà guerra e sarà amore

Ma noi saremo sempre, sempre qua

Io sono un rigore e tu Maradona

Io il sugo della nonna e tu la domenica

Ma cos’é questa vita

È correre verso di te

Adesso che mi fai tremare

Io perdo tutto e non mi importa

Sì perdo tutto e non mi importa

Stringimi un po’ se vuoi

Se avete letto questo testo così travolgente e appassionato, non vi resta che riascoltare il brano in questo video

Chissà se il loro amore e il loro talento musicale convincerà i giudici e il pubblico anche nelle prossime puntate. Non ci resta che aspettare e scoprire quali sorprese ci riserveranno Filippo e Giorgia.

A voi unimamme sono piaciuti i ragazzi del duo Manitoba? Cosa ne pensate del loro brano?

Per restare sempre aggiornato su notizie, richiami e tanto altro continua a seguirci su GoogleNews.