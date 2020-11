“Paura del dentista? Michelle Hunziker ha la soluzione”

Michelle Hunziker racconta una sua esperienza con il dentista e consiglia un prodotto molto utile che adesso è anche in super offerta.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici del piccolo schermo italiane più amate, anche dalle donne. La conduttrice è molto amata sia per la sua simpatia e bravura nel suo lavoro e sia per come vive la sua vita.

Michelle Hunziker è mamma di tre ragazze, Aurora avuta dalla precedente relazione con Eros Ramazotti e le piccole di casa Sole e Celeste avute dopo il matrimonio con l’imprenditore Tomaso Trussardi. La Hunziker è molto seguita sopratutto sui social da donne, ma anche molti uomini, che seguono i suoi consigli anche per quanto riguarda la salute.

Michelle Hunziker: il prodotto per l’igiene orale che lei adora è in offerta

Mickelle Hunziker attraverso i suoi social invita i suoi fan a seguire uno stile di vita sano che parte dal mangiare bene, all’allenamento, alla cura del corpo (capelli, pelle…) fino ad arrivare anche ai denti. Lei stessa durante un momento amarcord ha ricordato un episodio di quando era piccola e si è recata dal dentista per una carie. Il dolore che ha provato quel giorno non lo dimenticherà mai e questo l’ha spinta ad avere molta cura del suo sorriso con una costante e corretta igiene dentale a partire dalla scelta dello spazzolino, effettivamente il suo sorriso è impeccabile. Proprio per questo è stata scelta da una nota azienda di spazzolini elettrici per diventare la testimonial di un loro prodotto innovativo.

L’uso dello spazzolino elettrico nel nostro paese è ancora poco diffuso. Si preferisce quello classico, quello manuale, ma se non lo si usa bene, con i giusti movimenti, è inutile.

Ecco qualche informazione sul perchè sceglierne uno elettrico:

Setole: le setole dello spazzolino elettrico compiono contemporaneamente diversi movimenti come vibrare, oscillare e pulsare. In questo modo facilitano la rimozione della carie che si sedimenta su denti e gengive.

Efficace a rimuovere la placca : secondo vari studi usarlo costantemente e per 3 mesi la placca si riduce del 21%, la gengivite dell'11%.

: secondo vari studi usarlo costantemente e per 3 mesi la placca si riduce del 21%, la gengivite dell’11%. Utile per chi ha una mobilità ridotta: le persone che fanno difficoltà a fare certi movimenti possono avere un aiuto nello spazzolino elettrico per l’igiene orale. Non pensiamo solo però a chi ha una malattia cronica come l’artrite o il tunnel carpale, ma anche a chi si è fratturato ad esempio un braccio, o dito o polso e per un determinato periodo fa fatica ad usare bene lo spazzolino manuale.

Tempo di utilizzo: in media quello manuale si usa per 46 secondi che sono pochi. Molti spazzolini elettrici hanno un timer incorporato che induce a spazzolarsi per un tempo sufficiente a garantire una pulizia adeguata della bocca dai due ai cinque minuti).

Migliora la concentrazione : una ricerca pubblicata su "The Journal of Clinical Dentistry" ha dimostrato che le persone sono più concentrate quando utilizzano uno spazzolino elettrico. Ciò migliora l'esperienza di spazzolamento, che può quindi incrementare la qualità generale della pulizia dei denti.

Gengive protette: usato nel modo corretto non danneggia le gengive, ma al contrario ne favorisce la salute generale garantendo un massaggio che aumenta l'afflusso di sangue ai capillari, che portano maggior ossigeno ai tessuti paradontali.

Certo, forse in molti non acquistano lo spazzolino elettrico anche per il costo superiore a quello di un ottimo spazzolino manuale. Vi ricordiamo che però si tratta di un investimento per la propria salute ed inoltre oggi è la giornata degli sconti legati al Black Friday.

Su Amazon, ad esempio, c’è in super offerta, con il 39% di sconto lo spazzolino che pubblicizza Michelle Hunziker: “Un concentrato di tecnologia, design ed esperienza che ridefinisce il concetto stesso di spazzolino: è la più avanzata tecnologia sul mercato, capace di garantire una pulizia sensazionale e di trasformare il lavarsi i denti in un’esperienza completamente nuova. Efficace, piacevole, 100% elettrica“.

Ce ne sono sempre in offerta anche alcuni modelli più economici e lo spazzolino elettrico è utile anche per i bambini. Non ci dimentichiamo che anche se sono piccoli ed hanno ancora i denti da latte è sempre una buona abitudine quella di curare anche la loro igiene orale, molto importante per non avere problemi quando saranno grandi.

Voi unimamme li usate? Approfitterete di queste offerte?