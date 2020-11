L’attore fiorentino, Leonardo Pieraccioni, si sfoga su Instagram parlando delle difficoltà che ha con la Dad. Ecco cosa ha detto.

Molti studenti italiani stanno studiando da casa con la Dad (didattica a distanza). Un sistema che hanno adottato da marzo di quest’anno in seguito alla pandemia. Questo è stato uno dei provvedimenti che il governo ha preso per cercare di far scendere la curva dei contagi.

Si sta però ipotizzando un rientro in aula per tutti gli studenti anche quelli delle superiori. Oggi sono tornati sui banchi di scuola gli studenti delle classi 2° e 3° media delle ex zone rosse che sono passate ad arancioni, Lombardia e Calabria, quelli del piemonte sono ancora a casa.

Leonardo Pieraccioni e la didattica a distanza

La didattica a distanza è sicuramente utile per non far perdere giorni di scuola agli studenti, ma chi non è pratico con la tecnologia può avere qualche problema. Anche i figli dei vip sono in Dad ed è molto simpatico lo “sfogo” di Leonardo Pieraccioni su Instagram proprio in riferimento a questo modo tecnologico di studiare: “La fate facile a scrivere ci vediamo su Meet! Ma icchellè Meet?”.

L’attore, 55 anni, ha una figlia Martina di 9 anni che il prossimo anno frequenterà le medie. Subito ha ricevuto tanti like e commenti di approvazione il suo ironico post: “Care scuole che fate gli Open Day telematici per scegliere la scuola media, sappiate che c’è gente che la figliola l’ha fatta tardi ed ora a 55 anni ha la stessa dimestichezza on line di un bradipo in manette. La fate facile a scrivere ci vediamo su Meet! Ma icchellè Meet? Dammi un link diretto, dammi una frecciona con su scritto “Pigia qui fava lessa”. Io ci sono andato su Meet, ho pigiato tutto icche c’era da pigiare e sono stato on line per 45 minuti con “Gruppo Caldaisti di Poggio Bustone!”. Tra l’altro mi sono piaciuti tantissimo e la mi’ figliola la iscrivo li“.

L’attore e regista fiorentino ha un bel rapporto con la figlia nata dall’amore con l’ex moglie, Laura Torrisi. I due si erano innamorati su di un set cinematografico, ma nel 2014 hanno deciso di lasciarsi.

Lo scorso settembre Pieraccioni aveva dedicato alla figlia una dolce dedica su Instagram, parlando anche dei figli di separati: “A volte sembriamo una coppietta: decidiamo insieme se rimanere in casa o andare a mangiare una pizza, scegliamo io e lei il film da vedere oppure chiedo sempre a lei se mi sono vestito bene. Di solito decidono quasi tutto babbo e mamma insieme ed i figli si adeguano, con i figli di genitori separati invece spesso si crea una coppia buffa, sbilanciata, non c’è davvero un capo assoluto, o meglio ci dovrebbe essere ma poi si finisce per diventare dei compagni di viaggio molto democratici“.

Più volte papà e figlia sono apparsi sui social con qualche simpatico siparietto di vita quotidiana, dove Pieraccioni si mostra come un papà simpatico, premuroso ed anche un poco “imbranato” come quando ha preparato in casa lo slime.

