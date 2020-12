Il Collegio 5 momento shock: doppia espulsione

Un momento di totale polemica a Il Collegio 5 si conclude con una decisione shock del preside: una doppia espulsione

Una puntata difficile quella di questa sera di Il Collegio 5.

Si è partiti dall’espulsione shock di Rahul Teoli, poi rientrata quasi per miracolo, e prosegue ora non con una singola ma con una doppia espulsione, qualcosa che veramente sconvolgerà la classe.

Doppia espulsione a Il Collegio 5

Quello che tutti i compagni conoscono come Magnesio, Alessandro Andreini, ha iniziato la settimana sul piede di guerra. Deluso dal mancato primo posto della settimana precedente ha dichiarato guerra al compagno Di Piero, una crociata che pare gli abbia preso un po’ la mano.

Il ragazzo vede ovunque cospirazioni ai suoi danni o, meglio, favoritismi verso l’aspirante politico Di Piero: ogni lezioni, ogni intervento dei docenti viene da Magnesio bollato come aiuto al rivale.

La goccia che fa traboccare il vaso arriva durante la lezione di educazione civica del professor Maggi. Quest’ultimo invita i ragazzi a creare il loro santino elettorale.

Magnesio decide di provocare e chiama il suo partito F.I.G.A. Quando il professor Maggi fa notare che il nome non sarebbe mai ammesso in sede di voto, Magnesio non esita un istante e bolla il docente come “pervertito”. Maggi ovviamente non ci sta e irato caccia l’alunno dalla classe.

A sorpresa lo segue Ylenia Grambone che sostiene di non comprendere l’inadeguatezza dell’exploit del compagno. La ragazza peggiora la sua situazione quando a fine lezione insiste per rientrar mina una e, nuovamente allontanata dal professor Maggi, sottolinea: “lei deve andare via, non io”

I due ragazzi finiscono così dal preside. Lì trovano ad attenderli anche il professor Maggi.

Quest’ultimo è a dir poco irato: sostiene che l’errore sia a monte, nel momento in cui sono state ammesse nel Collegio due persone palesemente inadeguate.

Per il preside è la prima volta che il professor Maggi si pone in questi termini e la cosa non può passare inosservata.

Per i ragazzi è dunque giunto il momento di abbandonare il Collegio. Magnesio appare subito pentito mentre Ylenia Grambone non retrocede di un passo, addirittura insulta il preside e gli lancia la tanto desiderata giacca rossa.

Immancabile la disperazione dei compagni che però, questa volta, non potranno sperare nel miracolo in extremis.