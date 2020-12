Rahul Teoli era stato espulso da il Collegio 5 ma a sorpresa ritorna con i suoi compagni. A Salvarlo il professor Maggi, colui che aveva insultato.

La nuova puntata di Il Collegio 5 era iniziata con l’espulsione shock di Rahul Teoli: il ragazzo aveva esagerato durante una lezione del professor Maggi dedicata alla satira, arrivando a insultare proprio il docente che aveva cercato nella scorsa puntata di stargli più vicino.

Il ragazzo è apparso veramente affranto ma tutto sembrava oramai perduto, fino a quando, proprio sul cancello di uscita, Rahul Teoli non ha incontrato il professor Maggi.

Rahul Teoli riammesso a Il Collegio

Il professor Magi ha chiesto a Rahul Teoli di rientrare e i due hanno avuto un momento di confronto seduti su una panchina.

Rahul ha ammesso di sentirsi un vero cretino, sa di aver abbandonato la sorella e, al tempo stesso, perso una preziosa occasione per se stesso, per crescere. Il ragazzo sottolinea anche la consapevolezza di esser in difetto proprio con il professor Maggi e per questo porge delle scuse molto sentite.

Il professore ascolta con attenzione e spiega che il preside gli ha dato l’opportunità di esser lui a decidere del destino del ragazzo. Maggi sa che Rahul è sincero nel suo pentimento e così decide di dagli una seconda opportunità, invitando però il ragazzo a rifletter seriamente su quanto accaduto.

Eco allora che, mentre i collegiali sono riuniti in cortile per una cena speciale a suon di brace, dal nulla compare proprio lui Rahul, che poche ore prima aveva salutato (apparentemente per sempre) i suoi compagni.

Tutti corrono ad abbracciarlo e la sorella in particolare si scioglie in lacrime mentre lo riempie di baci. Il ragazzo racconta come sono andate le cose e spiega questa seconda opportunità che gli è stata concessa.

Ma Rahul saprà sfruttare veramente questa occasione più unica che rara? Staremo a vedere, intanto, appena rientrato, lo studente già prende parte a una nuova bravata: un’incursione nello studio del preside.

Per la serie “il lupo perde il pelo ma non il vizio”.