Ricetta per lo svezzamento: farina di riso alla pera

Lo svezzamento dei neonati non è sempre facile, ecco una ricetta per aiutarvi nella preparazione delle prime pappe.

La farina di riso alla pera è una pappa dolce perfetta per lo svezzamento di un neonato. Facile da preparare piacerà di sicuro ai vostri piccoli.

Per preparare questa pappa dolce ci vogliono pochi ingredienti e pochi passaggi. Si sa lo svezzamento può non essere facile e non tutti i bambini reagiscono allo stesso modo. A volte bisogna provare più ricette per trovare quella giusta. Noi oggi ve ne proponiamo una che è super veloce.

Farina di riso alla pera: la ricetta per lo svezzamento del neonato

Lo svezzamento è quando si passa da un’alimentazione alla cui base c’è solo il latte a quella ad una mista nella quale sono presenti anche cibi solidi o semi solidi. Quindi il neonato inizia assaggiando altri alimenti.

Tempo di preparazione: 10′

Tempo di cottura: 5-6′

INGREDIENTI dose per 1 neonato

180 ml di latte di tipo 1 o 2 a seconda dell’età

2 cucchiaini di farina di riso,

1/2 omogeneizzato di pera

Preparazione

Per preparare questa pappa si inizia andando a fare come prima cosa il latte. Il tipo di latte dipende dai mesi che ha il neonato e si prepara seguendo le istruzioni riportate sulla confezione.

Una volta che il latte è pronto, meglio se caldo, lo si aggiunge a filo un un piatto dove si è messa la farina di riso. Mescolare bene per non creare dei grumi e poi si aggiunge anche il mezzo omogenizzato di pera.

Se si vuole si può usare anche la frutta fresca, in questo caso bisogna prima omogenizzarla dopo averla cotta in un pentolino con dell’acqua e dopo averla tagliata a pezzi. Se non si ha un omogenizzatore si può schiacciare per bene con una forchetta in modo da ottenere una purea. Una volta aggiunta anche la frutta la pappa è pronta, se dovesse essere troppo solida aggiungere un altro goccio di latte.

Voi unimamme cosa preparare per i vostri piccoli?