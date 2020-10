Svezzamento: come preparare la prima pappa

Lo svezzamento è una fase delicata, ecco care unimamme alcuni consigli su come preparare la prima pappa al vostro neonato.

Lo svezzamento è il passaggio da un’alimentazione a base di latte ad una mista con l’aggiunta di alimenti solidi o semi-solidi.

Al momento del passaggio all’ alimentazione complementare, di solito le famiglie si possono orientare verso uno svezzamento classico, detto anche alimentazione complementare tradizionale oppure un’ autosvezzamento, detto anche alimentazione complementare a richiesta. Come abbiamo già detto nell’articolo “Svezzamento: cos’è e perchè si fa”, entrambe queste scelte vanno bene se la qualità e la quantità del cibo sono ottimali. Vediamo nel caso si scelga un’alimentazione complementare tradizionale come preparare la prima pappina.

Come ribadisce Lucio Piermarini, pediatra ternano a favore dell’autosvezzamento, va detto che non esistono evidenze scientifiche che giustifichino alcune vecchie regole legate allo svezzamento tradizionale.

Alcuni pediatri però, come abbiamo già detto nell’articolo “Svezzamento: come iniziare facendo le scelte giuste” scelgono di dare al bambino un’alimentazione specifica dato che i bisogni nutrizionali del bambino rispetto all’adulto sono diversi. In questa prospettiva è opportuno prevedere una gradualità per abituare i bambini ai diversi sapori e consistenze. L’ideale è iniziare con consistenze semifluidi o brodini, più facili da gestire e poi passare gradualmente a consistenze più solide.

Va detto che le tabelle e i calendari dello svezzamento non si utilizzano più, come abbiamo detto già nell’articolo “Svezzamento: come capire quando il bambino è pronto“, il bambino è pronto per lo svezzamento nel momento in cui raggiunge tutte le competenze fisiologiche necessarie, di solito intorno al quinto / sesto mese di età.

Come preparare la prima pappina a 5/6 mesi

Innanzitutto va detto che il bambino continuerà l’allattamento a richiesta: la quantità di latte che assumerà subirà un aggiustamento graduale in automatico ma è importante che il bambino continui fino ai 12 mesi a prendere anche il latte formulato.

Per quanto invece riguarda il cibo solido sta ai genitori, osservando il piccolo, capire quando è il caso di aumentare le porzioni o diminuirle nel caso lasci del cibo nel piatto.

Nella preparazione della prima pappa, possiamo utilizzare questo schema del pediatra Antonio Brienza:

preparare del brodo vegetale (180-200 ml ) aggiungere 4-5 cucchiai di crema di riso o mais-tapioca aggiungere un cucchiaino di parmigiano aggiungere un cucchiaino di olio di oliva extra vergine

Dopo 3/4 giorni è possibile apportare alcune varianti

aggiungendo altre verdure sempre di stagione, ricche di sali minerali e vitamine, ricordiamo:

meglio non esagerare con quelle a foglia larga come coste, bietole ,spinaci, per non avere la cacca troppo molle.

possono anche essere conservate in frigorifero separatamente dal brodo

meglio iniziare con un’aggiunta graduale di passato vegetale e aumentare gradualmente

per i bambini affamati si può arrivare anche a quattro cucchiai

si possono aggiungere alla pappa anche altre creme di cereali

meglio in caso di stipsi non utilizzare la crema di riso e aumentare le verdure verdi rispetto a carota e patata viceversa in caso di diarrea

altre creme di cereali sono quelle di: soia, grano, multicereali, orzo, avena

dopo il sesto mese si può introdurre la prima pastina

Inoltre alcuni alimenti è meglio non darglieli i primi mesi di vita:

il bambino non può assumere fino ai 12 mesi il latte vaccino

niente sale e zucchero per non alterare la conoscenza autentica dei vari alimenti e non abituarli fin da piccoli a sapori alterati, ma si per le erbe aromatiche come la salvia

il miele potrebbe contenere spore di botulino, meglio evitarlo i primi 12 mesi

niente carne e pesce crudi

niente caffè e caffeina

niente alcol

A rotazione anche carne pesce uova:

Carne:

meglio non eccedere nei primi due anni visto il rischio di obesità da adulti. Secondo il pediatra Brienza, la scienza consiglia di introdurle in quantità controllate

20-30 g (peso a crudo) oppure mezzo omogenizzato o mezzo liofilizzato (una volta al giorno)

le carni bianche come il pollo, il tacchino e il coniglio sono più digeribili rispetto alle carni rosse come il manzo, l’agnello e il vitello

la carne può essere anche preparata in casa bisogna però farla cuocere a vapore per qualche minuto e frullarla prima di metterla nella pappina

la sua consistenza può dar fastidio al bambino, in tal caso si può mischiare con della verdura per ammorbidirne la consistenza

la carne fatta da voi ha un sapore più autentico ma se vi manca il tempo va benissimo l’omogenizzato anche se tende a omogenizzare i sapori

meglio conoscere sempre la provenienza degli alimenti che usiamo per cucinare; anche per la carne è meglio se si tratta di animali allevati in Italia o all’interno dell’UE

meglio preferire carni che non provengono da allevamenti che utilizzano mangime OGM e preferire carne da allevamenti biologici

considerate che il vitello può contenere più facilmente tracce di antibiotici

Pesce:

il pesce è importantissimo nella dieta dei nostri bambini perché:

è ricco di acidi grassi insaturi omega3, che aiutano il metabolismo delle cellule nervose

ha proteine nobili

ha vitamine e sali minerali

Può essere introdotto già dal sesto mese un paio di volte al settimana come alternativa al formaggio e all’uovo bastano ma state molto attenti a togliere tutte le lische

30 g di pesce fresco oppure surgelato oppure mezzo omogenizzato



Meglio iniziare con il pesce magro come

platessa, sogliola, cernia, merluzzo, palombo coda di rospo, trota

successivamente introdurre pesci dal sapore più deciso come il branzino l’orata e la spigola

uovo:

Prima si pensava che fosse giusto ritardare l’introduzione nell’alimentazione di cibi potenzialmente allergizzanti come il pesce le uova i pomodori le fragole e la frutta secca adesso le nuove ricerche scientifiche hanno messo in discussione queste credenze e quindi già all’inizio dello svezzamento è possibile prendere tutti questi alimenti.

Conviene inizialmente mischiarlo con la pappa

iniziamo con piccole dosi: solo un quarto di tuorlo che è più tollerato dell’albume ben cotto almeno tre minuti



Riassumendo

Lo schema alimentare del bambino intorno ai 5-6 mesi prevede

circa 4-5 pasti nella giornata suddivisi così: 3-4 pasti di latte materno o formulato un pasto con pappa in brodo vegetale uno spuntino a metà mattinata con frutta senza zucchero



Care unimamme cosa ne pensate di questi consigli per preparare la prima pappa al vostro bambino di cui parla Antonio Brienza su amicopediatra?