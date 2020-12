George Clooney e Amal: “L’errore con i nostri due gemelli”

L’attore ed eterno sex symbol George Clooney ha raccontato dell’errore commesso da lui e dalla moglie Amal nell’educazione dei loro due figli gemelli.

L’attore e sex symbol George Clooney ha da poco raccontato del suo rapporto con la moglie Amal e con i loro due gemelli. Clooney ha sposato l’avvocatessa Amal Ramzi Alamuddin nel 2014 in una lussuosa cerimonia organizzata a Venezia.

“Ho aspettato venti minuti in ginocchio prima che Amal mi dicesse di si: le ho fatto la proposta di nozze all’improvviso. Le ho detto: “Guarda che mi si spezzano i fianchi!” : di recente, in un’intervista, George ha ricordato con ironia il momento della proposta di matrimonio.

Le nozze e la nascita dei due figli Ella e Alexander ha di sicuro cambiato la vita dell’attore: “Non ero mai stato nella posizione in cui la vita di qualcun altro fosse infinitamente più importante, per me, della mia“, aveva dichiarato al momento della nascita dei due gemelli.

Tuttavia, sia lui che la moglie Amal hanno di recente ammesso di aver commesso un grande errore nell’educazione dei due bambini: ecco cosa hanno dichiarato!

George Clooney e Amal: l’errore nell’educazione dei gemelli

La passione per l’Italia dell’attore hollywoodiano George Clooney è da sempre nota: Clooney cerca di passare sempre del tempo nella sua villa in riva al Lago di Como, amore che sta cercando di trasmettere anche ai due figli.

Durante il programma televisivo statunitense “Jimmy Kimmel Live“, l’attore George Clooney ha parlato del suo rapporto con la moglie Amal e i loro due gemelli di tre anni.

Nel corso della sua intervista, l’attore ha svelato un dettaglio che si è rivelato a tratti esiralante. L’attore e la moglie, infatti, avrebbero commesso un grosso errore nell’educazione dei due figli. “Abbiamo fatto una cosa veramente sciocca: loro parlano italiano correttamente, ribadisco, un corretto italiano, a tre anni. Ma io non parlo italiano e mia moglie neanche, quindi li abbiamo armati con una lingua“, ha raccontato Clooney.

I figli, infatti, utilizzerebbero l’italiano che parlano correttamente per rispondere a tono, utilizzando a loro vantaggio la conoscenza linguistica sconosciuta ai genitori.

“Se dico “andate a mettere in ordine la vostra stanza” loro rispondono “Eh, papa stronzo”. Io sono del Kentucky, per me l’inglese è una seconda lingua”, ha sottolineato George.

Un racconto davvero esilarante che dimostra l’attaccamento di George all’Italia.

