Brucia la figlia di 6 anni: “voleva darle una lezione”

Una donna brucia la figlia di 6 anni causandole gravissime ustioni. Il racconto è da brividi. Ecco cosa è successo.

Questa è una vicenda assurda che sembra uscita da un libro horror. Una mamma ha ustionato volutamente la figlia di soli 6 anni per darle una lezione.

La piccola è stata portata in ospedale con delle ustioni sugli arti superiori molto gravi, mentre la donna è stata arrestata per crudeltà.

Brucia la figlia di 6 anni: arrestata, ma poi subito è tornata libera la madre

I fatti sono avvenuti in Bolivia, a Cochabamba, la donna 37 anni ha legato alle braccia della figlia della paglia e come se niente fosse le ha dato fuoco. La bambina, ricordiamo di soli 6 anni, ha subito gravissime ustioni agli arti superiori. Perchè farle ciò vi chiederete? Ebbene, la piccola aveva rubato delle caramelle in un negozio e questo, secondo la mente della madre, era il modo più giusto per farle capire che stava sbagliando e di conseguenza per punirle. Assurdo.

Secondo le accuse, e come riportato dal The Sun, la donna dopo essere stata informata dal negoziante che la figlia aveva rubato delle caramelle e dei dolci dal suo negozio ha pianificato questa atroce punizione. Punizione che era destinata anche alla figlia più piccola di 4 anni, che per fortuna è riuscita a scappare della follia della madre.

Il capo della polizia ha raccontato alla stampa locale che “Con quel gesto la mamma ha messo a rischio la vita delle sue figlie. La bambina di sei anni è stata gravemente ferita con ustioni di secondo grado a braccia e mani, ed è sta ricoverata in ospedale“.

Arrestati sia la donna e sia il compagno che anche se non ha partecipato alla punizione, non ha fatto niente per impedirla o per soccorrere la bambina.

Come raccontato sempre dal capo della polizia la mamma è stata scarcerata perchè è incinta di sei mesi ed “ha detto che le dispiace e che intendeva solo dare una lezione alle ragazze in modo che non prendessero le cose degli altri“.

La piccola dovrà sottoporsi ad almeno quattro interventi chirurgici per recuperare la mobilità nella parte inferiore delle braccia e delle mani. Inoltre, dovrà essere seguita anche da un psicologo per cercare di superare il trauma che ha subito.

