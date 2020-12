Programmazione natalizia su Prime Video | Cosa guardare durante le feste

Se siete abbonati a Prime Video e volete sapere quali titoli ci saranno a Dicembre, vi elenchiamo i principali film per grandi e piccini

Come passeremo queste feste? Sicuramente staremo molto in famiglia, anche per le limitazioni imposte dalla pandemia. E cosa c’è di meglio che ritrovarsi tutti davanti alla tv per condividere un film insieme? Magari riuscirete a creare una nuova tradizione familiare

Ecco cosa guardare su Prime Video durante le feste di Natale

Se siete abbonati ad Amazon Prime, compreso nel vostro abbonamento avete Prime Video, ovvero la piattaforma con titoli sempre aggiornati di film, cartoni e serie tv.

Anche Prime Video non ha lasciato i suoi utenti a bocca asciutta e ha pensato ad una programmazione speciale per il mese di Dicembre. Tra i titoli in uscita a Dicembre, alcune serie tv e film sembrerebbero da non perdere

“The Grand Tour presents: A Massive Hunt”, disponibile dal 18 Dicembre

“Sound of Metal”, per gli amanti del genere, dal 4 Dicembre

“Il giardino segreto”, tratto dall’omonimo romanzo, dal 10 Dicembre

“The Gentlemen”, un action comedy diretto da Guy Ritchie, dal 1 Dicembre

Oltre alle uscite già previste di Serie tv e Film, questo mese offrirà una serie di film a tema. Li abbiamo selezionati per voi.

Tra i film italiani, vi segnaliamo le commedie

“Indovina chi viene a Natale?”

“Vacanze di Natale”

“La banda dei Babbi Natale”

Tra i classici holliwoodiani vi segnaliamo

“Il piccolo Lord”

Dickens – L’uomo che inventò il Natale”

“Love Actually- l’amore davvero”

“L’amore non va in vacanza”

Per i più piccoli, ma anche per tutta la famiglia, ci sono poi i film di animazione, alcuni intramontabili come

“Il Grinch” con Jim Carrey

“Ace Ventura: l’Acchiappanimali”

“Ace Ventura: Missione Africa”

“Conciati per le feste”

Ma anche alcuni titoli nuovi come

“10 Giorni con Babbo Natale”, con Fabio De Luigi e Valentina Lodovini

“L’apprendista Babbo Natale – il Natale di Nicholas”

“Pete the Cat – a very groovy Christmas”

“La freccia azzurra”, tratto dal libro di Gianni Rodari

“Hotel Transilvania 3 – Una vacanza mostruosa”, il 30 Dicembre

Insomma, non ci sarà da annoiarsi durante le feste. Quest’anno il Natale sarà particolare per tante famiglie, i film della nostra infanzia o le commedie tutte da ridere forse riusciranno a farci tornare alla mente i ricordi più belli e donarci lo spirito giusto che richiede questo periodo così magico.

Voi unimamme amate i film di Natale? Sapete già cosa guardare durante le feste?

