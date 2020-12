GFVip, Maria Teresa Ruta shock: “Sono stata vittima di molestie”

Questa sera, al Grande Fratello Vip, è stata rivelata una scottante verità nel passato di Maria Teresa Ruta: “Sono stata vittima di molestie al lavoro in passato”. Ecco cosa è successo.

La puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 7 Dicembre è stata una puntata ricchissima di emozioni e avvenimenti importanti. Durante la puntata i riflettori non hanno risparmiato Maria Teresa Ruta che, durante la settimana, aveva fatto delle rivelazioni scottanti sul suo passato.

Maria Teresa Ruta, infatti, in passato è stata uno dei volti più importanti dello spettacolo e della televisione italiana ma nessuno ha mai immaginato cosa potesse nascondersi dietro il suo sorrismo smagliante e la sua caratteristica allegria.

Il passato di Maria Teresa Ruta nasconde un segreto terribile che la donna ha confessato alle telecamere del Grande Fratello Vip in modo da poter essere d’esempio e di monito alle giovani che, purtroppo, subiscono delle prepotenze come quelle subite da lei.

Ecco cosa ha raccontato la Ruta questa sera.

GFVip, “Ho subito delle molestie”: parla Maria Teresa Ruta

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda il 7 Dicembre, per la prima volta, davanti alle telecamere del reality-show, Maria Teresa Ruta ha parlato di una triste verità che l’ha colpita durante gli anni dei suoi più grandi successi televisivi.

“Ho subito delle molestie tre volte durante la mia carriera: da giovanissima e, di nuovo, a 45 anni. Fortunatamente sono ruscita sempre a defilarmi e a rifiutare le proposte indecenti che mi venivano fatte“, ha raccontato Maria Teresa Ruta.

La donna ha raccontato del momento più importante della sua carriera, dopo la sua nomina di donna dell’anno e la vittoria del suo primo Telegatto. Un uomo molto famoso, di cui non ha voluto rivelare l’identità, infatti facendole credere di voler discutere di lavoro era riuscito ad intrufolarsi nella sua camera d’albergo avanzandole proposte molto spinte.

“Si può uscire da queste cose, ci si può salvare. Voglio dirlo a tutte le ragazze perche queste cose ancora oggi sono frequentissime nel mondo del lavoro. Si può rifiutare, si deve rifiutare“, il monito lanciato dalla Ruta.

Maria Teresa, ha anche aggiunto che la batosta peggiore in merito a quell’evento, l’aveva ricevuta proprio dall’allora marito Amedeo Goria: “Ho raccontato l’accaduto a mio marito e lui mi ha detto che avrebbe acconsentito, sarebbe stata una sola volta. Io ho sempre rifutato, avevo a casa i miei figli“.

“Quando gli uomini ricoprono posizioni di potere ancora oggi queste cose accadono: noi possiamo permetterci di dire di no ma molte donne ancora non possono permetterselo“, è intervenuta Stefania.

Anche a Giulia Salemi è successo due volte: “Ero in imbarazzo e non sapevo come uscirne. Lì per lì ti senti spiazzato, non sai come comportarti, ti senti in colpa“, ha raccontato la giovanissima concorrente del Grande Fratello Vip.

