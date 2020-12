GFVip, “Ho tentato il suicidio”: la vera storia di Selvaggia Roma

Questa sera, durante la puntata del GFVip, i riflettori sono stati puntati su Selvaggia Roma: l’ex concorrente di Temptation Island ha raccontato di aver tentato il suicidio in passato: ecco la sua vera storia.

Per la prima volta dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, i riflettori sono stati puntati sulla concorrente Selvaggia Roma che ha raccontato alcuni spaventosi dettagli sulla sua vita e sulla sua infanzia.

Durante la settimana, infatti, la donna si è confidata con i suoi affetti all’interno della casa – in particolar modo con Maria Teresa Ruta – e, per la prima volta, ha parlato del suo passato confidando parte della sua vita. Alcuni avvenimenti, infatti, hanno segnato nel profondo Selvaggia fin dalla sua infanzia.

Ecco la terribile confessione di Selvaggia e la sua storia.

GFVip, “Volevo il suicidio”: Selvaggia Roma racconta il suo passato

Convocata dal conduttore Alfonso Signorini nel superled, la concorrente del GFVip Selvaggia Roma ha raccontato per la prima volta davanti alle telecamere la storia del suo passato.

Selvaggia Roma, fin da piccola, ha infatti sofferto sempre molto la mancanza del padre. “Mio padre ha origini tunisine e mi ha abbandonata definitivamente quando avevo 15 anni. Non potrò mai dimenticare il giorno della mia comunione quando mi ha chiamata dicendomi che da quel giorno non mi avrebbe più considerata sua figlia“, ha raccontato Selvaggia.

L’assenza del padre ha inciso molto sulla vita di Selvaggia, segnandone l’adolescenza tanto che la ragazza ha raccontato di aver tentato il suicidio e di essere sprofondata nell’autolesionismo.

“Quando passi un momento così brutto precipiti in un incubo e ho vissuto un momento che è stato per me veramente buio. Non avevo voglia di raccontarlo a mia madre, non volevo darle un dispiacere. Volevo solo annullarmi.“, ha parlato la ragazza alle telecamere.

Dall’abbandono del padre, dunque, è nata la sua decisione di cambiare nome e cognome. Selvaggia, infatti ha raccontato di non aver avuto supporto e aiuto da nessun parente: ha cambiato nome e cognome per recidere ogni rapporto con il padre, per allontanarlo dalla sua vita così come lui l’aveva allontanata.

Non ci si aspettava, infatti, che dietro ad una ragazza dal temperamento così forte e audace si nascondesse un’anima così fragile e delicata.

