Anticipazioni GFVip, nella puntata del 7 Dicembre rientrerà un eliminato

Anche questo lunedì torna l’appuntamento con la puntata in diretta del Grande Fratello Vip e, come al solito, non risparmierà emozioni e colpi di scena ai concorrenti: ecco le anticipazioni della puntata del GFVip del 7 Dicembre.

La puntata del GFVip andata in onda lo scorso Venerdì è stata un turbinio di emozioni e colpi di scena: ben due concorrenti hanno abbandonato la casa di propria spontanea volontà a causa del prolungamento del programma.

Elisabetta Gregoraci, Francesco Oppini e Dayane Mello: quest’ultima, tuttavia, dopo essersi confidata con una sua cara familiare ha avuto un ripensamento ed ha deciso di restare nella casa di Cinecittà.

Questa settimana sono previste grandi nuove emozioni per gli inquilini della casa più spiata d’Italia nonchè un inaspettato rientro: cosa succederà? Scopriamolo con le anticipazioni del Grande Fratello Vip.

GFVip, le anticipazioni della puntata del 7 Dicembre

Tra le lacrime e l’emozione generale, durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, due concorrenti hanno deciso di non proseguire con il reality fino agli inizi di febbraio ma di interrompere la propria permanenza nel gioco. Parliamo infatti di Francesco Oppini, uscito immediatamente dalla casa per ricongiungersi ai suoi affetti ed Elisabetta Gregoraci la cui uscita è prevista questa sera.

L’uscita di Oppini, in particolar modo, ha turbato l’animo di Tommaso Zorzi che, in confessione con l’amico Cristiano Malgioglio ha rivelato la sua cotta per Francesco. Ebbene, questa sera proprio Francesco Oppini farà il suo ritorno in casa come ospite per chiarire le dinamiche accadute durante la scorsa settimana con Tommaso, abbandonato in maniera decisamente fugace.

L’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla casa sarà poi un altro evento importante che caratterizzerà la puntata in onda questa sera. La donna ha deciso di passare il weekend nel Cucurio con Pierpaolo Petrelli: il suo rientro in studio avverrà, dunque durante questa puntata. Nonostante Elisabetta abbia più forte portato avanti con fermezza la sua decisione di uscire per tornare dal figlio Nathan, ci sarà spazio per un ripensamento?

Altro punto importante sarà il televoto che, questa sera decreterà l’eliminato della settimana. Durante gli ultimi giorni al televoto si sono sfidati diversi concorrenti: uno tra Pierpaolo Petrelli, Selvaggia Roma, Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò abbandonerà definitivamente la casa del Grande Fratello Vip.

Nuovi ingressi sono stati annunciati dalla pagina Instagram del reality-show: in particolare tre nuovi Vip destinati a fare il loro ingresso nel gioco saranno in collegamento questa sera: di chi si tratterà?

Infine, anche questa sera nuovi scontri saranno assicurati: in particolare, a confrontarsi questa sera ci saranno Dayane Mello, Stefania Orlando e Rosalinda. Per Selvaggia Roma, inoltre, ci sarà anche una graditissima sorpresa.

Cosa succederà questa sera in casa? Lo scopriremo solo guardando la nuova puntata in diretta del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera!

E voi Unimamme, guarderete la punatata questa sera? Che ne pensate?