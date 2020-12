Il 6 dicembre è stata resa pubblica la relazione tra Marco Rompietti e Nicole Soria, i due reduci dell’ultima e della penultima edizione di Matrimonio a prima vista. Un video realizzato dallo stesso Marco ripercorre l’inizio della loro storia.

“Questo è un video che ho regalato a Nicole per ricordare come ci siamo conosciuti e com’è nata la nostra storia. Oggi abbiamo deciso di renderlo pubblico, e spero che vi piaccia 🙂 #MatrimonioAPrimaVista”

Così Marco Rompietti, uno dei concorrenti della penultima edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia, ha presentato al mondo l’inizio della sua oramai chiacchieratissima relazione con Nicole, una delle protagoniste dell’ultima edizione del medesimo programma.

Queste parole presentano un video pubblicato su Youtube dallo stesso Marzo per ripercorrere i primissimi passi di questo nuovo amore. Ripercorriamoli allora anche noi con i due innamorati.

Marco Rompietti: “come ho conosciuto Nicole”

Un amore diviso tra Roma, Terni, Milano ma sempre portatore di grandi sorrisi e grandi mangiate!

La storia tra Marco e Nicole appare come una vera e propria boccata d’aria fresca, soprattutto se si paragona alle due storie vissute dai ragazzi durante le rispettive edizioni di Matrimonio a Prima Vista: entrambi erano partiti subito in salita, bollati dai rispettivi partner come poco attraenti e, alla fine, scaricati proprio per quell’attrazione che decisamente non poteva decollare.

Tra loro però simili problemi sembrano proprio non esserci: la complicità appare palpabile e in ogni fotogramma, Marco e Nicole non fanno che ridere, abbracciarsi, sfiorarsi con un’intesa a dir poco magica.

Nelle immagini si nota anche come i due frequentino regolarmente i concorrenti che hanno condiviso con Marco la scorsa edizione di Matrimonio a Prima Vista Italia: compaiono infatti Federica Majorano, la sposa del toscano Fulvio Amoroso, ma anche Luca Serena e Cecilia Destefanis, la coppia su cui tutti ai tempi avevano puntato ma che ora, anche nel video, appare separata.

Evidentemente si è creato un bel gruppo e Nicole ne è entrata a far parte a pieno titolo. Ma tra i due la storia è destinata a durare? Il fato sarà riuscito là dove il programma ha fallito? Non resta che tenere gli occhi ben aperti per scoprirlo.