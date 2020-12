Nome e santo del giorno: oggi è l’onomastico di Diego

Il 9 dicembre si festeggia l’onomastico di Diego. Scopriamo significato, varianti e simboli del nome e la storia del santo ricordato oggi, San Juan Diego .

Il nome Diego è molto diffuso in Spagna e deriva dal greco il cui nome originario era Didachos e significa “colto”, “istruito”.

Chi porta questo nome è amante dei libri e dello studio da cui trae gli insegnamenti della vita. E’ dotato di una generosità illimitata nei confronti dei più deboli e bisognosi. La passione è per lui uno spreco di tempo ed energie.

Varianti del nome:

Addiego

Didaco

I simboli associati al nome sono:

numero fortunato: 9

colore: bianco

pietra: diamante

metallo: argento

Santo del giorno: San Juan Diego Cuauhtlatoaztzin

Benché esista già un santo di cui vi abbiamo parlato di nome Diego, il 9 dicembre si festeggia San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, conosciuto come il Veggente di Guadalupe.

Juan Diego Cuauhtlatoatzin è un azteco nato verso il 1474 e morto nel 1548. All’età di 50 anni riceve il battesimo assieme alla moglie, e prende il nome Juan Diego. Lui è stato il primo azteco battezzato al mondo.

Siamo nel periodo in cui per la conquista del Messico ad opera degli spagnoli sta per finire il mondo azteco. Ed è in questi anni e in questo contesto che avviene la prima apparizione della Madonna a Juan Diego, nei pressi di Città del Messico.

E’ la mattina del 9 dicembre 1531, Juan Diego si trova sulla collina del Tepeyac e viene distratto da un canto di uccelli e dalla visione di una Donna che lo chiama per nome. Nell’apparizione la Madonna gli dice di essere “la Perfetta Sempre Vergine Maria, la Madre del verissimo ed unico Dio“ e gli dice di andare dal vescovo a chiedere di erigere un tempio ai piedi della collina.

Juan Diego va ma il vescovo non gli crede. Nella strada del ritorna la Madonna gli appare nuovamente chiedendogli di insistere.

Il giorno dopo però Juan Diego è bloccato da un problema famigliare, un suo zio sta molto male. Juan Diego fa di tutto per evitare di ripassare dallo stesso punto delle apparizioni ma la Madonna gli appare nuovamente e lo tranquillizza sullo zio, invitandolo a raccogliere i fiori in cima alla collina e di portarli al vescovo come segno. Non fiori qualunque, ma “fiori di Castiglia” che normalmente non crescono né sulla pietraia della collina né nel periodo in cui ci si trovava.

Juan Diego obbedisce e si reca dal vescovo con il mazzo di fiori avvolto dal mantello. Arrivato di fronte al vescovo apre il suo mantello e all’istante appare l’immagine della Vergine. A questo punto il vescovo non ha più dubbi e decide di erigere una cappella dove la Madonna l’aveva chiesta.

L’immagine è ancora oggi esposta nella cattedrale “Basilica di Nostra Signora di Guadalupe”, fatta costruire sul Tepeyac, vicino a Città del Messico, dove Juan Diego vive in una casetta per 17 anni in penitenza e preghiera. Muore all’età di 74 anni.

Il 9 dicembre non è la data della morte, ma la data della prima apparizione della Madonna, conosciuta come Nostra Signora di Guadalupe.

Sul mantello di Juan Diego è raffigurata una Madonna dalla pelle scura, chiamata dai fedeli “Virgen Morenita”, alta 143 cm. La Madonna, circondata da raggi di sole e con la luna sotto i piedi, sembra sorretta da un angelo dalle ali bianche, rosse e verdi, i colori della bandiera messicana. Inoltre ha un nastro viola sul ventre, che per gli aztechi era simbolo di gravidanza. Secondo alcuni studi eseguiti sul mantello, l’immagine non sarebbe dipinta da mano umana, ma acheropita.

Juan Diego è stato dichiarato beato nel 1990 e santo nel 2002 dopo la guarigione di un ragazzo.

Juan Diego è stato dichiarato beato nel 1990 e santo nel 2002 dopo la guarigione di un ragazzo.