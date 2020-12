Cashback di Natale: come ottenerlo senza Spid e senza App IO

Siete riuscite ad accedere per beneficiare del Cashback di Natale? c’è un modo altrnativo per avere i vantaggi, ecco come.

Tra i vari bonus erogati dal Governo c’è anche il Cashback; si tratta di un piano nato per incentivare il cashless e che offre il 10% di rimborso (fino a un massimo di 150 euro) per tutti gli acquisti fatti con pagamenti elettronici presso negozi fisici fino al 31 dicembre.

Per far ciò bisogna registrare la propria carta si un app, ma per il momento molti cittadini hanno difficoltà fare questo passaggio. Il messaggio che appare è “Si è verificato un errore temporaneo nel salvataggio di questa carta, riprova“. Il Governo sta pensando a come ovviare al problema ed ad estendere il bonus. Nel frattempo, da Poste Italiane hanno fatto sapere che anche con due loro app è possibile accedere al piano cashback. Ecco come fare.

Cashback di Natale: come ottenerlo senza Sip ed App IO

L’amministratore delegato di Poste Italiane, Marco Siracusano, ha dichiarato: “Poste Italiane sta dando un grandissimo contributo al Piano Italia Cashless, a livello di evoluzione e solidità delle nostre piattaforme, nella costruzione e nella tenuta dell’impianto del cashback di Stato. Inoltre, diamo anche un contributo diretto: tutti i clienti di Poste Italiane titolari di una carta BancoPosta o Postepay possono iscriversi al programma direttamente sulle nostre App Postepay o App Bancoposta, abilitare le proprie carte e iniziare le attività di pagamento in modo diretto, senza bisogno di fare altro, con la possibilità di monitorare le spese e quanto sta maturando il cashback“.

C’è però un incentivo in più per chi utilizzerà la Postepay: “Chiunque pagherà tramite codice Postepay potrà maturare un euro in più di cashback per ogni operazione, che si aggiunge al 10% riconosciuto dallo Stato. La capillarità degli uffici postali è un elemento che favorisce questa nuova modalità di pagamenti digitali sicura e conveniente. Per questo riteniamo importante focalizzarci sugli uffici postali e via via sui merchant che stiamo convenzionando a questa modalità di pagamento e di incasso”.

L’offerta sarà valida fino al 28 febbraio 2021, mentre per i lavoratori convenzionati con l’accettazione dei pagamenti con codice Postepay, sarà gratuita fino al 31 dicembre 2021.

Coldiretti ha affermato che sono in cresciti il numero di Italiani che usa per il pagamento bancomat e carte di credito.

Voi unimamme pagate in contanti o con carte? Avete già beneficiato del bonus?