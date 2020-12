Come dare il doppio cognome ai figli: la procedura da seguire

By

Dare il doppio cognome ai figli è molto facile e veloce, lo si può aggiungere anche in un secondo momento, ecco cosa fare.

Unimamme sapete che è possibile dare al proprio figlio il doppio cognome? Si, chi vuole può far aggiungere anche il cognome della madre oltre a quello del padre. Quest’ultimo era assegnato automaticamente alla nascita, ma da qualche anno non è più così anche se rimane la via più seguita.

Infatti, con la Sentenza 286/2016 delle Corte Costituzionale è possibile dare ai bambini il doppio cognome. Questa sentenza è una vera e propria svolta perchè ha dichiarato illegittimo l’obbligo di assegnazione del cognome del padre. Infatti, prima era possibile che la madre desse il suo cognome al figlio solo se il padre non lo riconosceva.

Doppio cognome ai figli: come fare e chi ne ha diritto

Unimamme, sapete come fare richiesta per il doppio cognome? La procedura è anche abbastanza semplice; quando al momento della nascita si dichiara il nome del piccolo si aggiunge anche il cognome della madre oltre a quello del padre. Stessa cosa quando si andrà a registrare il piccolo all’anagrafe o dall’ufficiale giudiziario.

E’ importante che entrambi i genitori siano favorevoli altrimenti si dovrà procedere per vie legali. A ricevere il doppio cognome sono sia i bambini nati nel matrimonio e sia quelli nati da un’unione civile. Un esempio nel mondo dei Vip è il figlio di Chiara Ferragni e Fedez che si chiama Leone Lucia Ferragni.

Nel caso in cui si decida di aggiungere in un secondo momento il cognome della madre a quello del padre, la procedura è un poco più complicata. In questo caso, sempre se entrambi i genitori sono d’accordo, si dovrà presentare una domanda congiunta alla Prefettura del luogo di residenza. Nella domanda oltre alle generalità del figlio si dovrà anche dire perchè si vuole aggiungere il cognome della madre. Una volta che l’iter di approvazione sarà terminato, il figlio potrà firmare con entrambi i cognomi.

Il cognome della madre però verrà sempre dopo quello del padre, senza seguire un ordine alfabetico.

