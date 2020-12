Questa sera, alla finale di X Factor 2020, saranno ospiti i Negramaro la famosa band proveniente dal Salento: ecco le curiosità e tutte la storia della band.

Durante la puntata finale di X Factor 2020 in onda il 10 Dicembre, i Negramaro saranno tra gli ospiti d’eccezione della trasmissione e presenteranno il loro ultimo lavoro discografico. Ma chi è questa band e qual è la storia del gruppo?

I Negramaro sono una famosissima band proveniente dal Salento che prende il nome di un vitigno molto conosciuto dal quale si produce un vino pugliese eccellenza d’Italia: il Negroamaro. Nel 2003 il gruppo pubblicò il brano intitolato 0005777, ispirato proprio dal codice merceologico del vino.

Il gruppo musicale è formato da Giuliano Sangiorgi che è leader e cantante, Emanuele Spedicato alla chitarra, Ermanno Carlà al basso, Danilo Tasco alla batteria, Andrea Mariano al pianoforte e tastiera, e Andrea De Rocco al campionatore.

La band è emersa nei primi anni 2000 per poi guadagnarsi velocemente la fama e il successo nazionale. Ma qual è la loro storia? Scopriamola!

X Factor, ospiti i Negramaro: la storia e il sucesso della band

La prima esibizione di risonanza nazionale dei Negramaro avvenne solo un anno dopo la fondazione del gruppo, nel 2001 a New Talent di MTV Italia: in quell’occasione sfruttarono al meglio un clima abbastanza positivo per i nuovi gruppi musicali.

Il successo definitivo dei Negramaro arrivò con l’uscita dell’album “Mentre tutto scorre” con il quale vinsero la 55esima edizione del Festival di San Remo. Nel 2007 la band vinse anche il Festivalbar con il singolo “Parlami d’amore”.

Qualche anno e qualche successo dopo, nel 2014, i Negramaro producono “Un amore così grande 2014” che diventò la colonna sonora della Nazionale Italiana di calcio per i mondiali in Brasile che si giocarono in quell’estate.

I membri del gruppo si sono conosciuti sui banchi dell’università e da allora si considerano come una vera e propria famiglia: sono sempre stati uniti anche se hanno avuto la prima vera “crisi” solo dopo 15 anni di lavoro. In quel periodo, per due mesi i membri del gruppo hanno scelto di non sentirsi per poi terminare il momento di pausa con la pubblicazione dell’album “Amore che torni”.

Giuliano Sangiorgi, infatti, si recò da Andrea Mariano per fargli ascoltare alcuni brani e il tastierista si commosse, svelandogli che sarebbe diventato papà di una bambina.

